Los tambores de Semana Santa ya se escuchan en Tarazona

“Estamos intentado hacer algún toque con los timbales porque los queremos sacar este año. Compramos varios hace unos años, pero ha costado un poco que la gente se ofreciera a tocarlos porque no habíamos probado nunca”, explica Javier Sanz, responsable de la sección. Este año tres chicos se han animado a probar con los timbales.Los integrantes de las bandas destacan por su juventud, que son el “futuro”. “En nuestro caso seguro queasegura Sanz, por lo que “hay que tratar de animarles y motivarles para que cuando empiecen a crecer, no se quieran desvincular de la cofradía”.Con ese objetivo se trabaja, intentando crear un buen ambiente en los ensayos. “Tenemos mucha ilusión y tratamos de que se lo pasen bien, que se sientan satisfechos, y que surjan buenas relaciones porque al final, yo creo que es el principal motor de la Semana Santa, el vínculo que tú tienes con todos los de tu cofradía, con los que puedes compartir muy buenos ratos”, reflexiona el cofrade., aunque las bandas tratan de incorporar novedades en cada Semana Santa de Tarazona, Fiesta de Interés Turístico en Aragón desde el año 2005. “A mí, personalmente, siempre me gusta hacer toques nuevos porque creo que eso motiva más a la gente y hace que vengan más a ensayar”, desvela el responsable de la sección de instrumentos. En la primera parte de los ensayos se practican los toques de la exaltación, y tras el descanso, los de las procesiones.

Calendario intenso

De momento, cada cofradía tiene varias citas fijadas en el calendario: sus procesiones particulares, la del Santo Entierro y la exaltación de Tarazona, que se celebra el día siguiente del pregón, que este año será el 31 de marzo. A todo ello habrá que añadir las salidas que realicen cada una de sus bandas a otras localidades. Por eso, los ensayos son imprescindibles. “Tenemos fijados 23 ensayos, se repartió una carta antes de Navidad con las fechas. Hay un reglamento de asistencia que cumplir y tienes que asistir asiempre y cuando el último sea la semana de antes al primer acto en que sale la sección de instrumentos”, dice Javier Sanz.Con esta rigurosidad, la cofradías se asegura de que “la gente salga con seguridad a tocar, y sabiendo lo que está haciendo”.Y es que cualquiera puede pertenecer a la cofradía, pero para estar en la sección de instrumentos hay que tener un mayor compromiso y sentido de la responsabilidad.