Los comerciantes premian al primer bebé del año en Tarazona

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) ha entregado este lunes el premio al ganador de la campaña ‘Un regalo de ACT bajo del brazo’ de este año 2017. Se trata del niño turiasonense Daniel Ionut Paun, hijo de Florián y Andrea, procedentes de Rumanía y asentados en Tarazona desde hace diez años.



Elvino al mundo el pasado 5 de enero en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y fue el primero en inscribirse en el registro depor lo que él es el ganador del premio de los comerciantes. “Lo esperábamos para Navidad, pero al final se retrasó todo y llegó la tarde de Reyes. Rompí aguas el día 2, pero no quería salir y me lo tuvieron que provocar”, ha recordado la madre, Andrea.Elha aguantado dormido la sesión de fotos con la prensa. Al nacer pesósegún han dicho, “es bueno aunque también tiene algunos raticos”. Los padres estaban muy contentos con el premio, del que les habló una amiga. “Nos dijo que seríamos nosotros, pero como el niño era para diciembre pensábamos que no, y mira… estamos muy felices”, ha dicho la mamá.Acompañados de su hijo mayor de 5 años de edad, los padres han recogido el premio de esta campaña que recompensa la natalidad y que este año ha alcanzado su décima edición, la iniciativa más entrañable de ACT.y dentro de otros diez años podamos decir que nuestros niños ya se nos hacen mayores”, ha contado la gerente de ACT, Ana Tarazona.La entrega del premio ha transcurrido en la sede de ACT. Se trata de un total de 26 vales de compra de 20 euros cada uno de los comercios adheridos a la campaña, para que sean los padres los que adquieran el producto o servicio que necesitan. “Solemos comprar todo en Tarazona”, han asegurado. Ahora tendrán donde elegir porque hay tiendas de moda, alimentación, o el primer corte de pelo para el bebé. “A los socios les gusta esta campaña, la mayoría están desde el principio”, ha afirmado la gerente de ACT.