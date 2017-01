El monasterio de Rueda sigue cerrado desde diciembre de 2015

Pero desde entonces no ha ido todo rodado a juzgar por ely un modelo de gestión “económicamente inviable”, según la adjudicataria de la gestión y explotación por 3 años de la Hospedería del Monasterio de Rueda de Sástago desde agosto de 2014Sin embargo, el establecimientosegún anunció entonces, y ese mismo mes se cortó el suministro eléctrico por impago de facturas, que ascendían a 36.000 euros.“Se cerró unilateralmente peroLas instalaciones eran económicamente inviables para una empresa y se comunicó por activa y por pasiva que no estaban preparadas para el modelo de gestión propuesto”, informan desde la UTE.Desde Manzana Hospederías afirman que esta cuestiónDesde entonces se ha intentado buscar una solución viable. Desde el Gobierno de Aragón nos dijeron que lo conveniente sería cerrar y licitar otra vez con otro modelo económico pero no lo han hecho. Saben perfectamente que no es viable desde el momento en que lo mantienen cerrado y ninguna otra empresa quiere licitarlo”.“Ha llegado un punto en que nlamentan. Este desencuentro ha propiciado que la UTE haya optado por emprender acciones legales para solucionar el litigio que mantienen con el Gobierno aragonés.

Un edificio de los aragoneses

El director gerente de Turismo de Aragón,afirma al respecto que“cones difícil llegar a un acuerdo”.“Se han mantenidocon esta UTE, tratando de que devolvieran el edificio al Gobierno de Aragón como su legítimo propietario. Pero no lo han hecho, lo han dejado abandonado y no hay ningún tipo de gestión. Por eso, después de más de un año, hemos tenido que acudir a los tribunales e interponer una dsubraya Marqueta.“A lo largo de todo este tiempo, no se ha podido acceder al edificio y personal del Gobierno de Aragón ha tenido que acudir a la hospedería acompañado de notarios para que quedase constancia del intento de recuperar un edificio que es de los aragoneses”, matiza.Cuando el edificio-no será hasta que lo determine el juez-“diferenciando entre la explotación de la hospedería y la administración del conjunto histórico artístico”, avanza el director gerente de Turismo de Aragón.

Sin visitas

Desde hace más de una año, el conjunto“Iban asociadas con la gestión de la hospedería y desde que se cerró nadie ha hecho nada por abrirlo. Los únicos que hemos intentado dar algún paso hemos sido nosotros”, explicasecretario de la Asociación de Amigos del Real Monasterio de Rueda de Ebro. Este colectivo pugna porque el Monasterio de Rueda vuelva a tener actividad y se reanuden las visitas. “El pasado día 10 tuvimos una entrevista con elpara pedirle que interceda en su reapertura”, añade Martínez.El secretario de la Asociación también señala que para poder reabrirsedemás, durante este tiempo se han producido robos en las instalaciones:entre otros elementos pertenecientes a la hospedería”.