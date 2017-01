"Le perdonaré y me quedaré con el dolor"

Cuando asistieron al funeral en la base aérea de Torrejón, tres días después del accidente,ecuerdan la "vergüenza" que provocaron los políticos que acudieron, y creen que hasta el Rey fue engañado con los 62 cadáveres. "Los trataron como cebollas", dice, tras saber en marzo de 2004 que"Aún veo a la Reina Sofía besando a mis dos hijas", rememora el matrimonio. "Aznar dijo que dejáramos en paz a los muertos, pero los muertos eran nuestros".

El viaje a Turquía por el ADN

son los padres a quienes les entregaron el cadáver de su hijo cambiado por el de un fallecido de Valencia, mientras el suyo estaba en Torrero con otra familia zaragozana. "Nos dieron un cuerpo incinerado y yo quería haberlo enterrado con sus huesos. Ahora le llevamos flores, aunque no sé si es el nuestro, solo porque está su foto", lamentanEn este desastre de la identificación que vivieron lo único bueno fue ir apara conocer a los forenses turcos, que les hicieron las pruebas de ADN con las muestras tomadas a las víctimas. Así se demostró la falsificación.En elno solo recibieron té y pastas como símbolo de hospitalidad, sino que los forenses turcos y la letrada Belkis Baysal actuaron con la profesionalidad que ellos no vieron en España. Luego declararon en el juicio de ladonde fueron condenados un general y dos oficiales por la falsificación documental. "Los forenses turcos nos contaron que dos días antes de ir nosotros,(el ex secretario general de Política de Defensa y actual embajador de España en Suecia) intentó sobornarlos para que no nos dieran las pruebas de los fallecidos", apuntóPero a David González le ha quedado el resquemor de que la Justicia española no objetó el indulto que concedió el Gobierno a los dos oficiales condenados (el general falleció de cáncer poco después del juicio).lamentó, por un delito que tantas lágrimas provocó en las casas de las familias de los militares fallecidos que recibieron cuerpos mal identificados.Ninguno de los dos militares zaragozanos estaba casado, lo que no obvia el tremendo sufrimiento que han pasado sus progenitores y el resto de familiares y allegados. Abilio Saz asume que ha tenido que estar bajo tratamiento psicológico para superar la "rabia" y el "desamparo" en el que se vieron. "Nos ayudó mucho el exministro Bono y luego el exalcaldecuando se les nombró hijos predilectos: los siete fallecidos de Zaragoza tienen su calle en Miralbueno", precisó.La mejor manera de reunir a los matrimonios que perdieron a sus hijos en el Yak es citarlos en een el paseo de la Constitución. María trae, que su marido describe como un símbolo de la lucha vital de los fallecidos.Cuando les preguntan por la ministra de Defensa,, y su reacción para citar a las familias el próximo martes, los matrimonios discrepan.opina que la ministra "no va a tirar piedras contra su tejado" y pide que "busque la verdad". Pero Abilio Saz es más optimista respecto a la política, que ya ha pedido comparecer en el Congreso. "Por su contestación tan rápida puede que sea valiente. Si ella pide el perdón yo le perdonaré y me quedaré con mi dolor. Quiero el final"culpan al exministro de Defensa Federico Trillo, y al expresidente del Gobierno José María Aznar. Ahora, esperan que el actual presidente,y se defiendan los intereses de las familias tras 13 años de dolor.