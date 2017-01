Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Ejea este lunes

La Banda Municipal de Ejea, la Banda Juvenil y la Banda de la Escuela de Música interpretarán su tradicional Concierto de Navidad este lunes, 2 de enero. En esta ocasión estarán acompañados por tres tenores aragoneses, Ángel Cortés, Nacho Rovira y Jesús Quilez.



En la primera parte sonarán temas como My Way, Amigos para siempre, Blanca Navidad, Canon de Pachelbel o Feliz Navidad.En el descanso, se realizará el acto simbólico de entrega de los instrumentos musicales a los 28 nuevos componentes que han entrado en la Banda Municipal a lo largo del año 2016. Serán los componentes que más años llevan en la agrupación los encargados de dar la bienvenida a los nuevos músicos.En la segunda parte se oirán temas tan conocidos por la Banda Municipal de Ejea como New York-New-York o*Tequila y acompañados por los tres tenores Noche de Paz, Funiculi Funicula, O Sole Mio, Nessun Dorma o La Donna e Mobile de J. Verdi.El concierto terminará con la conocida Marcha Radentzky de J. Straus.Los puntos de venta de entradas son: Centro Cívico, Casa Fau, Foto Cyan, Foto Samper, Clínica dental Guinda-Haering, Patch y Talleres Pilar Bureta, Street Uomo, Tiendas Maguichu y Glamour y en el propio polideportivo de Ejea, el mismo día del concierto a partir de las 16.30.El concierto comenzará a las 18.30 horas y la apertura de puertas será desde las 17.45 y será presentado por María Carmen Sanz Barón.Este acto está organizado por el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la Asociación Ateneo Musical.