La DPZ aprueba un presupuesto de 148,6 millones para 2017, cinco más que en 2016

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este jueves el presupuesto de la institución para 2017, que asciende a 148,6 millones de euros, casi cinco millones más que en este año 2016. Las cuentas han salido adelante con el voto a favor de PSOE, En Común y Chunta Aragonesista (CHA) y la abstención del PP, Ciudadanos (C's) y Partido Aragonés (PAR).



En declaraciones a los medios de comunicación, previas a la sesión plenaria, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha subrayado que en este plenoque realizó en su discurso de investidura para el mandato 2015-2019.El presupuesto de 2017 conlleva, con la puesta en marcha del plan unificado de subvenciones PLUS, como con el nuevo organigrama, que se reduce de cinco a cuatro áreas: Presidencia, Ciudadanía, Asistencia y Modernización Local y Servicios y Desarrollo Municipal.De esta forma, la institución provincialha sostenido, para destacar algunas partidas del presupuesto como un nuevo plan de empleo juvenil, dotado con medio millón de euros; los 5,6 millones que se destinarán a vías y obras o los recursos que dedicarán a la rehabilitación del patrimonio histórico y artístico de los municipios zaragozanos.Ha precisado que el presupuesto se incrementa un 3,4 por ciento, en cinco millones más que en 2016, debido a la mayor participación de los tributos del Estado y ha recalcado que con estas cuentas el equipo de gobierno socialista apuestay por ofrecer "suficiencia financiera" a los municipios para que puedan seguir prestando servicios.Además de luchar contra la despoblación con mayores inversiones en infraestructuras y servicios, se dedicará medio millón al plan de empleo juvenil, dirigido a jóvenes de hasta 30 años, y se pondrán en marcha escuelas taller para recuperar el arte mueble de los municipios.



A toda la provincia

Asimismo,, para lo que se prevé una partida de 750.000 euros; se trabajará en patrimonio como el Palacio de Veruela (con 360.000 euros), el Palacio de Eguarás en Tarazona (500.000 euros), el Palacio de Sástago (116.000 euros) y la plaza de toros de la Misericordia, a través de una escuela taller.Se mantendrán los servicios deha detallado Sánchez Quero, al incidir en que las cuentas para 2017 giran en torno al nuevo plan unificado de subvenciones PLUS, con carácter plurianual, dotado con 40 millones (el 80 por ciento del total) en 2017 y con diez millones para 2018, que establece criterios de reparto "objetivos", con un 40 por ciento fijo por municipio y un 60 por ciento por población.La vicepresidenta de la DPZ y delegada de Economía y Hacienda, Teresa Ladrero, ha considerado que el nuevo plan unificado espara las localidades y ha detallado que la deuda de la Diputación asciende a 7,5 millones, para resaltar el "notable esfuerzo" que se realizará este año en materia cultural.



"Escaso de contenido"

El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha estimado que el presupuesto es, a pesar de disponer de cinco millones de euros más y de que "tenían la mano tendida del PP" en la negociación.Tras solicitar que se tenga en cuenta a los 71 alcaldes y 531 concejales del PP en la provincia, Artajona ha afirmado que el nuevo plan PLUS genera "incertidumbre" y, aunque "no nos oponemos" al mismo, ha alegado quey se podrían haber incorporado otros criterios de reparto.Ha pedido que a las cuentas se incorpore un plan de empleo con tres millones de euros, que podría dirigirse a los municipios que tengan más de cien personas en paro; también ayudas para los gastos que generan los colegios públicos, con una partida de 1,5 millones; o dedicar 750.000 euros a la eliminación de barreras arquitectónicas, así como otro millón de euros para ayudas de emergencia.El portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón, ha afirmado que el grado de cumplimiento de los acuerdos que alcanzaron con el PSOE para propiciar la investidura de Sánchez Quero es "satisfactorio" y ha advertido de que también se han ejecutado las partidas que En Común incorporó al presupuesto de 2016. Se ha mostrado dispuesto aMiramón ha lamentado la falta de personal en algunos servicios, que no se haya recuperado el servicio de recaudación y "tampoco nos gusta el convenio de patrocinio con el Real Zaragoza". Ha reclamado más ayudas para los barrios rurales de Zaragoza; construir nuevos nichos en el cementerio de La Cartuja, con 80.000 euros; dedicar 150.000 euros a las acciones de memoria histórica y potenciar las iniciativas medioambientales, la teleformación y la educación de adultos.La portavoz de C's, Elena Martínez, ha reprochado al presidente de la DPZ lay ha exigido que se mejore la plantilla del cuerpo de bomberos y sus recursos; que suba la partida para barrios rurales de la capital aragonesa y se reduzca, dedicando esos fondos a otras materias, la de bienestar social que en 2016 ha tenido "escasa demanda".



Simplificación y eficacia

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha elogiado el plan PLUS porque supone "una mayor simplificación y eficacia en la gestión" tanto para la Diputación como para los ayuntamientos y contribuye aHa estimado positivo también el aumento de las inversiones, el plan de empleo juvenil y el incremento del plan de barrios rurales de Zaragoza, que ejemplifica el compromiso de la DPZ con la futura Ley de Capitalidad.Fuster ha repasado, asimismo, sus aportaciones al documento, con el impulso a las actividades de promoción de las rutas turísticas, la puesta en marcha de la oficina informativa del Torreón de Navardún, las inversiones en cultura, archivos y bibliotecas, deportes o la incorporación de una subvención nominativa, por importe de 20.000 euros, para actividades de la Fundación Centro Humanístico Carmelo Lisón-J. Donald de La Puebla de Alfindén.Por último, el portavoz del PAR, José Antonio Sanmiguel, ha observado que estos presupuestos "en absoluto son continuistas,y ha expresado sus dudas sobre la aplicación del plan PLUS, que beneficia a las pequeñas localidades, por lo que ha estimado que se podría buscar un sistema para "compensar" a los grandes municipios en la prestación de los servicios.Sanmiguel ha planteado que aumenten los recursos para entidades sin ánimo de lucro en materia de acción social o la partida paraporqueEl presidente de la DPZ ha garantizado a los grupos que se estudiarán sus propuestas para ponerlas en marcha en cuanto se disponga de remanentes, "en marzo o abril", de modo que las cuentas han sido aprobadas finalmente con 16 votos a favor y once abstenciones.