C's pide al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva que invierta en equipamientos culturales y deportivos al aire libre para los jóvenes de la localidad

Ciudadanos pide al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva que invierta en equipamientos culturales y deportivos en espacios al aire libre para los jóvenes de la localidad. El Grupo Municipal de C’s considera que estas actuaciones pueden estar financiadas por una parte del Plan PLUS, el nuevo sistema de ayudas de la diputación.



“El ayuntamiento adquirió el compromiso para que Cuarte de Huerva forme parte del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia y eso implica que debemos llevar a cabo políticas que garanticen el”, ha recordado la portavoz de C’s Cuarte de Huerva, Pilar Clemente. Por ello, ha continuado Clemente, “una de nuestras propuestas está dirigida a cumplir ese acuerdo y por ello pedimos acondicionar espacios públicos polivalentes, al aire libre, donde nuestros jóvenes puedan”. Creemos, ha continuado Clemente, que “es una forma de que tengan unaAsimismo, C’s Cuarte de Huerva solicita al ayuntamiento que también del Plan Plus salga una partida dirigida a asfaltar aquellas calles que han quedado deterioradas por las obras de renovación del alumbrado.ha señalado la concejal de C’s.Mediante este nuevo reparto de las ayudas, “a Cuarte de Huerva le correspondey no se pierda en obras faraónicas que no sirvan para mejorar la vida de nuestros vecinos”, ha explicado la portavoz de C’s, Pilar Clemente.Asimismo, y ante la falta de transparencia por parte del equipo de gobierno municipal sobre cómo va a gestionar esta única subvención que aporta la diputación, Ciudadanos ha reclamado que se dé información al respecto. “Somos. Se ha perdido una oportunidad para que entre todos aportemos mejoras para nuestros vecinos”, ha puntualizado Clemente.C’s ha presentado estas iniciativas para ser debatidas en Pleno.