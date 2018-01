Los tres mejores hoteles de Europa

En los tres casos, los expertos han valorado la vivencia singular que supone hospedarse en estos hoteles, cuyas características, según han valorado los profesionales, los convierte en algo más que meros alojamientos. Se trata de “experiencias que se convertirán en recuerdos” según destacaron los jurados en su decisión.

The Ned, en Londres, se ha coronado como el mejor hotel de descanso y bienestar. Con sus cinco estrellas ofrece 294 habitaciones, nueve restaurantes, gimnasio y múltiples propuestas para la relajación, incluida la magnífica piscina de la foto y un hamman. The Ned debe su nombre al arquitecto que lo ha creado, Edwin ‘Ned’ Lutyens, a quien el jurado designa como el artífice del estilo lujoso y elegante que se respira en este hotel. En opinión de los expertos, el diseño del hotel hace tan apetecibles todos sus espacios que “hace que los clientes acudan a servicios y utilidades que no tenían pensado usar, pero que disfrutan una vez conocidos”. Uno de sus detalles más divertidos es que se ubica en un antiguo banco y la cámara acorazada ha sido convertida en un bar.

La finca Sao Lourenço do Barrocal, en Portugal, ha sido elegida como el mejor complejo rural de descanso. Se trata de una antigua finca agrícola recuperada con gran acierto como alojamiento de alto standing. El jurado ha valorado “que la labor de restauración realizada mantenga el carácter original de la edificación, llevando sus instalaciones a la actualidad”. Este hotel rural fue diseñado por el arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura, quien “sabía exactamente qué cambiar y hasta dónde, y qué detalles no debía tocar”, ha señalado el fallo del jurado. Este alojamiento rural en la zona del Alentejo, ofrece tanto habitaciones como lo que llama ‘cottages’, pequeñas casas para cuatro personas, con todas las instalaciones de una vivienda. El edificio central dispone de piscina, spa, bodega y por supuesto, restaurante. Equitacion, enoturismo, rutas BTT y observación astronómica son algunas de las actividades que ofrece.

At Six, en Estocolmo, ha sido elegido como el mejor hotel urbano de Europa, una de las cinco categorías en las que estaba nominado este establecimiento sueco. El estudio Universal Design es el responsable de la conversión de un insulso edificio de oficinas construido en los setenta, hasta convertirlo según los expertos de Ahead en el hotel que ofrece las mejores habitaciones del continente. Pese a la calidad de sus estancias hay que decir que lo más llama la atención es la enorme cabeza instalada en el hall de entrada, una escultura del español Jaume Plensa, el autor de ‘El alma del Ebro’, situada enfrente del palacio de congresos de la Expo. Los diseñadores aprovecharon sus enormes espacios para transformar la ‘brutalidad’ de su arquitectura en ligereza gracias a dejar los espacios lo más libres posible.

Más noticias en Unpaisdemontañas.