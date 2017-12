Los españoles, los más previsores para viajar en Navidad

Los datos de la plataforma intermodal de viajes para trenes, autobuses y aviones en Europa, indican que cerca del 10% de los españoles reserva sus vacaciones de Navidad con más de un mes de antelación, cifra que supera a los franceses (8,8%), ingleses (9,1%), italianos (8,7%) e incluso alemanes (9,7%).

La familia es la principal motivación para los desplazamientos navideños, ya sea para juntarse con sus personas más queridas (47%) o incluso para huir de ellas, ya que un 3% de los españoles reconoce que cuando viaja por Navidad, lo hace para escapar de sus allegados.

Los españoles realizan un 85% más de desplazamientos internos en Navidad que durante el resto de año, una cifra muy elevada si se compara con ingleses (72,9%), franceses (53%) o alemanes (52%), de acuerdo a las cifras internas de la plataforma.

Asimismo, los españoles, junto con los italianos, también tienen un carácter más aventurero que el resto de los viajeros del norte de Europa: así el 20% de los españoles reconoce que viaja en las fechas navideñas para conocer nuevos lugares, frente a un 6% de los alemanes o un 3% de los ingleses, junto con el 22% de italianos.

Además, los viajes de los españoles son unos de los más largos en Europa: se pasa una media de 3,8 días en el destino, 0,4 puntos por encima de la media del resto de países. Según los datos de GoEuro esta cifra solo es superada por los viajeros franceses que pasan una media de 4,5 días en destino.

Autobús para distancias cortas

La tendencia general de los europeos es escoger el autobús cuando se recorren menos de 300 kilómetros (para un 55%); el tren cuando el viaje está entre 300 y 700 kilómetros (para un 44%) y el avión la opción preferida para las largas distancias que superen los 700 kilómetros (para un 56%).

De acuerdo a la información de la plataforma, el avión es la opción preferida para el 18% de los españoles, ya que, aunque el autobús y el tren siguen siendo grandes protagonistas en el turismo doméstico, España el país que más se decanta por este medio de transporte en Navidad. Por el contrario, los franceses se decantan por el tren, con un 54%, y los británicos por el autobús con un 57%.

En cuanto al número de desplazamientos la tendencia general en Europa es concentrarse en uno o dos viajes durante las fiestas. Los españoles son los más viajeros y un 24% de ellos reconoce que durante las Navidades realizan entre tres y cuatro desplazamientos, incluso un 11% de ellos reconoce que en Navidad viaja cinco o más veces, mucho más que la media europea.

Los franceses también viajan mucho en estas fechas, con un 23% realizando entre tres y cuatro desplazamientos y un 8% realizando cinco o más desplazamientos. No obstante, parece que esta inquietud no la despiertan las escalas, pues el 54% de los españoles no está dispuesto a hacer varias paradas por pagar menos.

