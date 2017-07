El 60% de los españoles no se desconectará del smartphone en vacaciones

Al 60% de los españoles le resulta imposible desconectar en vacaciones por culpa de su smartphone , ya que no pueden evitar mirarlo en algún momento, según revela el estudio 'Desco-net-ta' que analiza si los españoles desconectan en vacaciones y su dependencia de la tecnología. Este estudio ha sido realizado por Pangea The Travel Store, cuya información ha recogido la agencia Europa Press.

Este dato contrasta con el deseo expresado por la mayoría de ellos, ya que para el 52% de los encuestados, las vacaciones perfectas serían aquellas en las que el móvil despareciera completamente. Solo el 25% afirma que necesita consultar sus redes sociales constantemente y estar en contacto con sus seres queridos.

El trabajo es para muchos el principal motivo para estar pendiente del teléfono, sobre todo en edades más altas en las que los puestos suelen ser de más responsabilidad. En concreto, uno de cada cinco españoles mayores de 40 años confirma que sufre de estrés al no poder desconectar por motivos laborales, a pesar de que más de la mitad (56%) desearía hacerlo.

De todos modos, aunque las responsabilidades laborales sean la razón por la que los españoles no pueden prescindir del móvil, una vez conectados aprovechan para dar un repaso a sus redes sociales. Por lo menos eso es lo que cabría deducir de otro estudio, este llevado a cabo por el buscador de viajes momondo.es, que señala que solamente el 35% de los españoles no utiliza redes sociales durante sus vacaciones. Un porcentaje que sitúa a los viajeros españoles muy por debajo en el grado de desconexión de otros países de nuestro entorno. Así, los austriacos (51%), alemanes (51%), daneses (50%) y holandeses (50%), optan en mayor medida por desconectar completamente y no actualizan sus redes sociales durante las vacaciones.

En el lado opuesto, el 60% de los brasileños, el 64% de los turcos y el 65% de los chinos, afirman subir fotos a las redes durante estos periodos de relax, normalmente para compartir su experiencia vacacional con sus familiares y amigos.

La última vez que se actualizó la información sobre el uso de redes sociales por los españoles, Facebook (68%) y WhatsApp (59%) fueron, en ese orden, las redes sociales más utilizadas por los españoles a lo largo de sus vacaciones para compartir con sus familiares y amigos sus experiencias durante sus viajes. Los jóvenes españoles entre 18 y 22 años eligen WhatsApp (77%) como primera opción, seguida de Facebook (62%) e Instagram (60%). Según incrementaba la edad de los usuarios, Facebook gana adeptos, así siete de cada diez españoles entre 23 y 35 años la eligen, igual los usuarios entre 36 y 55 años (70%).

