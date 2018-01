Denuncian que los chalecos antibalas de los agentes de Andorra "no funcionaron"

Los chalecos antibalas que portaban los dos guardias civiles asesinados en el triple crimen de Andorra fueron perforados por los disparos, según ha podido confirmar este medio a través de varias fuentes. Por tanto, los chalecos, que eran oficiales del cuerpo armado, no cumplieron su cometido.

Al ser preguntados, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) "dudan de su eficacia" porque "hay indicios de que no funcionaron". "Hay dos agentes fallecidos, es un hecho probado que los chalecos no cumplieron con su cometido", afirman desde el sindicato. Por ello, una vez se levante el secreto de sumario y se conozcan todos los detalles, pedirán responsabilidades penales contra quien o quienes fueran responsables de que los dos chalecos no resultaran efectivos. Unas responsabilidades que podrían ir tanto para quien ordenó su compra como para el fabricante de los mismos. La munición que empleó Norbert Feher es de tipo italiano y, aunque no se emplea en España, no es de un calibre fuera de lo común.

Más allá de las investigaciones, continúan conociéndose testimonios de personas que, tras los primeros disparos en Albalate, alertaron de movimientos sospechosos en la zona. Uno de ellos ubica a Feher en una furgoneta el mismo día. Una pareja que recogía olivas –y que prefiere mantener el anonimato– informó en el cuartel tras el primer tiroteo, de que apenas seis horas antes habían visto una furgoneta conducida por un desconocido y acerca de la que nadie ha vuelto a preguntar.