La Universidad de Zaragoza y el aeropuerto pondrán en marcha en el campus un posgrado sobre drones

El campus turolense impartirá a partir del próximo curso académico un posgrado sobre drones, según anunció ayer el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. El plan de estudios sobre esta nueva enseñanza universitaria, que se desarrolla con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid, se encuentra en fase muy avanzada, de manera que pueda comenzar en el periodo lectivo 2018-2019.

El proyecto se enmarca dentro del convenio de colaboración que han firmado el Aeropuerto de Teruel y la Universidad de Zaragoza para fomentar la formación, la investigación y la divulgación de la ingeniería y su aplicación en la aeronáutica. El acuerdo comprende diversas acciones, como la realización de conferencias, másteres, congresos y programas de formación, entre las que sobresale el curso de posgrado. Mayoral destacó el carácter innovador de estos estudios universitarios, de los que, según informó, solo existen dos, y uno de ellos parcial, en el país.

No se descarta que esto sea un primer paso para la implantación en el campus turolense de una titulación sobre aeronáutica. No obstante, el rector relegó esta posibilidad al largo plazo. "Desde la Universidad de Zaragoza no podemos de momento poner en marcha una carrera, pero sí unos estudios de posgrado muy relacionados con la aeronáutica", aclaró, tras afirmar que tienen capacidad y atractivo suficientes para captar alumnado.