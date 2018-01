Calanda exige "verdad" y "justicia" para los tres asesinados por Igor el Ruso en Andorra

"Amigos y amigas, unid vuestras voces y haceos escuchar. No podemos dejar que esta atrocidad caiga en el olvido . No podemos permitir que nos olviden". Con estas palabras ha terminado Óscar Romero, hermano de Víctor Romero , uno de los dos guardia civiles asesinados por Norbert Feher, alias Igor el Ruso , el pasado 14 de diciembre , la lectura del manifiesto en la plaza España de Calanda , donde más de un millar de personas se ha congregado para exigir "verdad" y "justicia" para los tres asesinados a manos del exmilitar serbio.

Dolor, rabia y tristeza se han visto en las caras de los bajoaragoneses. Los amigos y familiares de Víctor Romero habían convocado una movilización en Calanda, localidad natal del guardia civil, para recordar y condenar el trágico suceso de Andorra. El sentir popular es de frustración por no conocer lo que realmente sucedió y si, como reclaman muchos, se pudo hacer algo más entre el 5 diciembre y el 14 de diciembre, cuando Norbert Feher asesinó a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero y al ganadero José Luis Iranzo.

La movilización ha comenzado en la plaza Oliva Gasque, a las puertas de la casa familiar de Víctor. Se han repartido globos blancos entre los manifestantes, que han escrito mensajes en ellos. Varios familiares de los tres asesinados han subido al balcón de la casa de Víctor Barrio para soltar sus globos, y tras un emotivo minuto de silencio, la muchedumbre congregada ha hecho lo propio.

Bajo un estremecedor silencio, la marcha, con los familiares y amigos de Víctor a la cabeza, ha comenzado el recorrido hasta la plaza España. Allí, los hermanos del guardia civil asesinado, Rocío y Óscar Romero, han procedido a la lectura de un manifiesto ante la atenta mirada de más de un millar de personas. Rocío ha tomado la palabra y se ha dirigido a los presentes. "Muchas gracias a todos los que de una u otra manera nos habéis acompañado en estos momentos de dolor". Ha recordado a su hermano como una persona que cumplió su sueño, el de ser guardia civil. "Siempre con una sonrisa y ayudando a los demás, disfrutaba de su trabajo", ha dicho.

Después ha tomado la palabra su hermano Óscar, quien se ha refirido al dispositivo desplegado tras el día 5 de diciembre, cuando dos personas resultaron heridas de bala en Albalate. "El uso de este tipo de arma indicaba que no se trataba de un delincuente común. Por ello, no entendemos por qué no se aplicaron los dispositivos de seguridad necesarios". "Las muertes de Víctor, Víctor Jesús y José Luis demuestran que las medidas no fueron suficientes", ha concluido.

También ha reclamado una "seguridad en condiciones" para el medio rural. "Nos sentimos desprotegidos y con miedo. Por eso, exigimos que nos cuenten la verdad y que no se corra una cortina de humo para despistarnos". Una vez terminada la lectura del manifiesto, se ha celebrado una misa funeral en la iglesia