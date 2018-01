Teruel reduce un 5% su consumo de agua tras las campañas para el ahorro

Este dato de la Confederación Hidrográfica del Júcar lo ha dado a conocer la alcaldesa en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Ganar, Anabel Gimeno, que en el capítulo de ruegos y preguntas ha solicitado información sobre las necesidades de agua de la ciudad.

Emma Buj ha informado de que en los próximos días se llevarán a cabo pruebas de funcionamiento de los pozos existentes en la pedanía de San Blas para comprobar su correcto funcionamiento, subrayando que continuarán las campañas porque "es importante que nos concienciemos para prevenir de cara al futuro".

También ha avanzado que se ha encargado el estudio de unos sondeos en Escandón y el concejal de Medio Ambiente, el aragonesista Julio Esteban, ha señalado que se está llevando a cabo esta tarea entre las pedanías de Valdecebro y Castralvo.

Para Esteban, "es garantía de que tenemos el mayor caudal", aunque la alcaldesa ha insistido en que con los pozos de San Blas "está garantizado el consumo de agua por un año".

Nuevo hospital

En el Pleno de este lunes se han aprobado por unanimidad una propuesta del PP y una moción del PAR, la primera referida a la construcción del nuevo hospital y la segunda sobre la supresión de un servicio diario en el autobús que comunica esta capital con Madrid.

La propuesta presentada por el Grupo Popular el Consistorio insta al Gobierno de Aragón a iniciar las obras de construcción del nuevo hospital y a dotar la partida correspondiente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018.

El portavoz del PP, Jesús Fuertes, ha indicado que "no tenemos hospital" y que "las perspectivas no son halagüeñas", restando valor a la presupuestación de dos millones de euros porque "no se puede hacer nada".

Fuertes ha afirmado que "en esta legislatura no se va ni a licitar el hospital, tampoco el de Alcañiz", lo que ha atribuido a "un problema de financiación". La alcaldesa ha señalado que "es algo fundamental", confiando en que esta ocasión sea "la definitiva".

El portavoz del PAR Julio Esteban ha repasado todos los retrasos de este proyecto desde 2009 y "los compromisos de Javier Lamban, que anunció el 20 de abril de 2016 que antes de finalizar el año se licitarían los dos hospitales".

El portavoz del grupo socialista, José Ramón Morro, ha planteado que el hospital "es una obra prioritaria y estratégica", ha dejado claro que se va a llevar a término, y que se licitará durante esta legislatura porque "el actual Gobierno de Aragón tiene el compromiso", tras lo que ha aseverado que "el PP es el menos creíble, el que tiene menos legitimidad".

El concejal de CHA, Paco Martín, ha dicho que "esta moción es como la marmota, aparece todos los años", añadiendo que "tenemos memoria" y que "ha habido dilaciones en los Gobiernos anteriores".

Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, ha expresado que "es la cuarta propuesta en esta legislatura sobre el hospital" y ha considerado que "la culpa de que Teruel no tenga el hospital es del PP, el PSOE y el PAR". Se ha preguntado "qué ha hecho el PP con el hospital cuando ha gobernado" y ha criticado a quienes utilizan este asunto para "sacar rédito político". "Ustedes son los responsables de que 80.000 turolenses no tengan hospital", ha espetado.

Anabel Gimeno ha tildado de "oportunista" y contradictoria la iniciativa, considerando "irónico" el "oportunismo político" del PP, que reclama el hospital "cuando es el que ha hecho recortes".

Servicio de autobús Teruel-Madrid

La moción de urgencia presentada por el PAR se refiere a la supresión del servicio de las tardes de la línea de autobús a Madrid. Julio Esteban ha apostado por "un servicio público y digno", urgiendo en este sentido al Gobierno de España. Jesús Fuertes (PP) ha asegurado que "no queremos quedarnos sin un servicio que desde 2009 está judicializado".

Morro ha manifestado que "habrá pocos usuarios pero el servicio es esencial, es una línea que recorre gran parte de la España despoblada", Paco Martín (CHA) ha observado que "es la empresa la que ha suspendido el servicio por falta de rentabilidad" y Ramón Fuertes ha recordado que es una concesión del ministerio de Fomento "caducada en 2009", mientras que para Anabel Gimeno "la prioridad es mantener el servicio".