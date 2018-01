Alejandro Ibrahim, director general del Aeropuerto de Teruel: "El aeropuerto es un revitalizante económico para Teruel"

¡Qué magnífica forma de comenzar el año!

Desde luego. El premio es un refrendo a la labor que se está haciendo. Además, lo ha concedido un medio especializado internacional. Teniendo en cuenta que la red de Aena consta de 48 aeropuertos en España, que del nuestro en particular se considere su éxito es para estar muy satisfecho.

¿Esperaba el premio?

Yo siempre confié en este proyecto, aunque cuando llegué a Teruel hace cinco años escuchaba a gente que esto del aeropuerto les sonaba un tanto raro...

En cierto modo, quizá era lógico el recelo. Las obras se iniciaron en plena crisis del ladrillo, y estaban muy cercanos los fiascos multimillonarios de Ciudad Real y Castellón.

No me referiré a los casos de Ciudad Real ni Castellón, pues ni dispongo de la información suficiente ni soy la persona que deba valorarlos. En cuanto a Teruel, hemos demostrado que no solo es viable, sino que ya constituye un foco de desarrollo.

¿Dónde reside el éxito?

Se han hecho las cosas de forma coherente. Es un aeropuerto con una mínima inversión. Costó alrededor de 42 millones de euros. Se enfocó el modelo de negocio hacia una actividad nueva, única en España, como es el desmantelamiento y reciclado de aviones, estacionamiento de larga estancia y mantenimiento, y actividades relacionadas con el sector aeronáutico. Ese enfoque nos ha dado una gran versatilidad y una capacidad para atraer empresas dentro del sector, firmas que están interesadas en hacer labores que después de la crisis están resurgiendo de forma importante. De forma permanente ya tenemos diez empresas trabajando.

Se anuncian más…

Afortunadamente, sí. Ahora ya tenemos una empresa de mantenimiento, estacionamiento y reciclado, de ensayos de prototipos, de drones, de captación de imágenes a través de satélite, de motores para cohetes…

¿También de cohetes?

Sí, el banco de pruebas de motores cohetes se está haciendo en Teruel. También, un servicio medicalizado, una escuela de vuelo de pilotos, certificaciones de aviones, ensayos en pista. Tenemos clientes de más de 80 países.

¡Qué maravilla! Y usted entró solo después de conocer los principales aeropuertos de España. ¿Por qué vino a Teruel?

Era muy interesante la idea original del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón. Me incorporé como director en septiembre de 2012. El reto era conseguir la certificación de aeropuerto y poner en funcionamiento una idea relacionada con el mundo industrial y aeronáutico. Apostamos por esta idea y está saliendo bien.

Hacen tanta falta en Teruel… La sequía incluso en enero, la despoblación, un sector minero que agoniza… Afortunadamente, surgió Dinópolis, el Centro de la Física del Cosmos, emergió la trufa y desplegó sus alas el aeropuerto...

Ya hemos generado 150 puestos de trabajo directos y de alto valor añadido. Hay que considerar que Teruel es una ciudad de 35.000 habitantes. Se ha generado una actividad industrial muy prometedora para los próximos años. Cuando me preguntan cómo está el aeropuerto de Teruel, yo contesto que esto está empezando.

Han crecido más del 100% en 2017...

Hay datos más significativos si cabe, como que hemos multiplicado por 13 el número de las operaciones de 2014. El año pasado se realizaron 4.150 operaciones entre aterrizajes y despegues.

Más de 10 al día...

Son datos contrastados. Más que recuperar la inversión, afortunadamente hemos potenciado el desarrollo económico. El aeropuerto es un revitalizante económico para Teruel.