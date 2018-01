La DGA sancionará a la UTE del hospital de Alcañiz si no comienza las obras

El Gobierno de Aragón sancionará económicamente a la UTE que construirá el hospital de Alcañiz , OHL-Dragados, si en poco más de un mes no ha iniciado las obras. El plazo de espera que se ha marcado la Consejería de Sanidad son tres meses desde que se firmó el acta oficial de inicio de las obras, el 25 de octubre –19 días después de la colocación de la primera piedra–. El intervalo acabaría el 8 de febrero y no el 25 de enero debido a que en el sector de la construcción se cuenta con dos semanas inhábiles en Navidad. No obstante, fuentes del Salud aseguran que estos plazos no están cerrados a rajatabla si no que dependerán de lo que les vaya trasladando la UTE en las reuniones periódicas que mantienen.

Aplicar estas sanciones económicas no será fruto de un día porque primero habría que abrir un proceso administrativo y tomar las medidas que marque la ley al respecto.

De forma paralela, en Alcañiz crece la polémica política y social porque en el borrador de presupuestos de Aragón para 2018 se ha recortado la partida prevista en un principio. Se contemplan 9,4 millones de euros y no los 17,5 millones de euros que preveía el gasto plurianual para el hospital aprobado en septiembre de 2016. Esto se debe a que el Salud recalculó el plurianual teniendo en cuenta la importante rebaja del precio por el cual salió a concurso –66,7 millones– respecto al de adjudicación –57,4 millones–.

El nuevo plurianual es el siguiente: 1,8 millones en 2017 –que no se han gastado–, 9,4 en 2018, 12,4 en 2019, 17,7 en 2020 y 16 en 2021. Por tanto, el grueso de la obra se dejará para los dos últimos años, cuando se invertirá la mitad del coste total.

Este desglose ha despertado reacciones políticas debido a que en 2018 la partida se reduce a casi la mitad de lo previsto en la planificación anterior –de 17,5 a 9,4–. El único partido que ha anunciado que enmendará la partida en los presupuestos es el PAR.

Críticas del PSOE

El PSOE alcañizano defendió ayer en rueda de prensa la actuación de la DGA, que "está haciendo todo lo posible", y dejó claro que la UTE tiene hasta 2021 para entregar la obra, aunque abogan porque los trabajos comiencen cuanto antes. Los socialistas cargaron con dureza contra el equipo de gobierno, del que dijeron que "está poniendo trabas". Se basan en 2 premisas. Su portavoz, José M.ª Andreu, aboga porque el Ayuntamiento recalcule la licencia de obras al precio de adjudicación y no al de licitación, tal y como pide OHL-Dragados, y que se le ayude al pago fraccionándolo. El PSOE también dijo que el Consistorio no facilita a la UTE un gran terreno para tirar escombros y solo ofrece parcelas pequeñas.

Al ser preguntado, el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, negó ayer las dos cuestiones. Por un lado, aseguró que el Ayuntamiento ya dio hace un año las licencias de obras y de actividad pese a no haberlas cobrado. Como la UTE ha recurrido su coste, hasta que no se resuelva podría empezar las obras aunque una vez se dictamine, se le pararían los trabajos si no abona la cantidad fijada. En cuanto al vertedero, el primer edil negó que la UTE se haya puesto en contacto con el Consistorio para este fin pero que, de todas formas, no se les podría conceder un terreno municipal porque por ley no se puede verter en escombreras que no estén autorizadas y Alcañiz no tiene ninguna. Además, en el precio que la DGA pagará por el hospital ya se contempla 1 millón para los gastos del transporte de residuos hasta un basurero.