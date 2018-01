Empleo, servicios básicos e identidad

El año 2018 será el de la generación de empleo. Así lo hemos querido reflejar en los presupuestos de la Diputación para el próximo año al entender que es prioritario generar actividad económica a través de la creación de al menos 500 puestos de trabajo en todos los municipios. Destinamos 1,5 millones de euros, una partida susceptible de aumentar hasta los 3 millones si se materializa la llegada de otros 1,5 millones de la Unión Europea.

Junto al empleo, la piedra angular para mantener a la población en el medio rural, figura un Plan de Concertación de 4,1 millones de euros (100.000 más que este año) que cada ayuntamiento podrá destinar a deuda, gasto corriente o nuevas inversiones.

Pero la gran apuesta de la Diputación de Teruel para 2018 es la creación de un nuevo programa de ayuda a los empresarios autónomos dotado con 200.000 euros, que servirán para sufragar parte de la cuota que deben abonar, una ayuda fundamental para que sus negocios sean rentables y no se vean abocados al cierre.

También este año arrancará un nuevo programa para ser pioneros en la implantación de postes de recarga de vehículos eléctricos en las diez comarcas para lo que se reservan 60.000 euros. Con él, se demuestra la versatilidad y gran capacidad de la Diputación para adaptarse a los cambios de la sociedad actual.

Las nuevas ideas, sin embargo, no desplazan ni sustituyen la labor intrínseca de las diputaciones, como es la mejora de la red de carreteras provinciales. Es más, este año se llevará a cabo una inversión en la mejora de vías no vista desde hace muchas décadas: más de 3,5 millones de euros (contando con 1,5 millones procedentes del Fondo de Inversiones), 1.170.000 euros para labores de conservación, 600.000 euros para asfaltados y 1.138.000 euros para caminos rurales además de un millón más para vías intermunicipales.

Estas son las principales apuestas que nos van a permitir seguir trabajando para mejorar la vida de los turolenses de los 236 municipios de la provincia. Una misión imposible de realizar si no hubiera sido por una gestión financiera rigurosa de las cuentas de la institución que ha ido encaminada a reducir el bestial endeudamiento que tenía y que superaba los 63 millones de euros en 2010 (el 156% de ratio de endeudamiento). Hoy, la DPT es una institución sana, con ahorros, esperando a recibir el permiso del Ministerio para poder invertirlos en los pueblos (si se autoriza flexibilizar la regla de gasto tendríamos cerca de 18 millones de euros extra) y con una deuda de poco más de 24 millones de euros (49% de ratio).

El ahorro nos ha permitido tener una institución saneada sin olvidarnos de invertir en nuestros pueblos.

Como ven, la Diputación de Teruel hace sus deberes. También como altavoz de las justas reivindicaciones de los turolenses, más allá de sus competencias.

Por eso, seguiré reclamando beneficios fiscales para afrontar la despoblación, la reducción de la carga impositiva para los emprendedores del medio rural, la reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la erradicación del desigual reparto de la PAC, exenciones del IBI para zonas despobladas o la posible habilitación de una casilla en la declaración de la renta para destinar el 10% de la recaudación a la lucha contra la despoblación.

Y, por supuesto, seguiré peleando por la mejora de las infraestructuras viarias, ferroviarias y tecnológicas y por el inicio de un proyecto vertebrador como es la conversión en autovía de la N-211 desde Monreal a Tarragona, que permitirá a las comarcas más deprimidas de la provincia tener un hilo de esperanza.

En definitiva: seguiré exigiendo voluntad política para abordar los cambios que Teruel precisa y crear un modelo de territorio que no ahonde en las diferencias, que no permita más desequilibrios, que no margine a Teruel y le dé al medio rural el protagonismo que merece.