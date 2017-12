UAGA asegura que en Teruel "no es posible vivir de la agricultura del cereal"

El secretario provincial de UAGA-COAG , Roberto Sanz, ha afirmado este jueves que " en Teruel ya no es posible vivir de la agricultura del cereal tras cuatro años de sequía, es inviable que una familia pueda vivir del cereal y del ovino, ya hay pocos pueblos con ovino".

Sanz ha señalado que la diversificación "está cogiendo fuerza con el porcino, se hacen granjas, pero se cierran las antiguas y la cabaña de porcino ha descendido en número de cabezas un dos por ciento".

Se ha referido también al límite que tiene el desarrollo del porcino que es "la gestión de purines y los antibióticos" y ha añadido que "nos gustaría que hubiera algún matadero porque en diez años han cerrado todos, se necesita más agroindustria en el porcino".

Asimismo, ha aludido a otra posible diversificación del sector en la provincia de Teruel como "la carrasca trufera para la que tienen que entrar ayudas para los pequeños regadíos".

Sanz ha insistido en el tema del cereal al indicar que con la sequía "hemos bajado más de un cuarenta por ciento en la producción, se está sembrando, pero se reduce el número de hectáreas, no llueve, no nieva y no llega dinero a las explotaciones para tener liquidez".

El secretario de UAGA en Aragón, José Manuel Penella, ha agregado que, debido a la sequía, "en la margen derecha -del Ebro- es casi nula la cosecha". Ha señalado, además, que de los 3.700 millones de renta agraria, 500 millones se producen en Teruel, explicando que "los datos del porcino pueden confundir, porque sólo 60 millones proceden de la agricultura, el porcino representa más del 40 por ciento de la producción final agraria y enmascara los datos, en Aragón son 1.600 millones y en Teruel 400".

Para Penella, por una parte el veto ruso ha afectado a la producción de frutales junto al impacto de la climatología que ha impedido que se escalonen variedades y ha indicado que, en resumen, "el panorama es desolador".