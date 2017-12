El traje de un viajero del siglo XIII gana el concurso de vestuario de las Bodas de Isabel

La recreación teatral de las Bodas de Isabel, la fiesta basada en la leyenda de los Amantes más multitudinaria de Teruel, empieza a calentar motores con la presentación este jueves de uno de los trajes que lucirá un destacado personaje en la escenificación callejera. El atuendo, representativo de los viajeros que recorrían en época medieval caminos y pueblos, ha sido el ganador del concurso de indumentaria . Una actividad ya tradicional con la que se pretenden marcar las pautas de la vestimenta a utilizar tanto por los actores de la obra teatral como por la población para no perder el rigor histórico. También este jueves se dio a conocer la imagen del cartel que simbolizará la fiesta , así como el guion ganador de una de las escenas que se incorporará a la leyenda teatralizada.

La autora del atuendo medieval, María del Carmen Casero –una aficionada a la confección de prendas medievales que ya ha ganado el concurso en cuatro ocasiones– ha diseñado un completo modelo con el que viste tanto interior como exteriormente a un personaje errante del siglo XIII. El traje incluye un tabardo-garnacha, una prenda que, según la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, evolucionó al abrigo actual. Se complementa con una capa de piel de zorro y un zurrón de viaje.

Como nota curiosa, una de las sayas dispone de botones, un elemento para ajustar prendas que aparece a finales del siglo XIII. Esteban explicaba que este objeto se puede ver en las Cantigas de Alfonso X el Sabio.

El concejal delegado del área de Fiestas, José Manuel Valmaña, destacaba la "gran calidad" de las seis propuestas presentadas al concurso, procedentes de Valencia, Valladolid, Teruel y León. De hecho, este año se ha decidido la concesión de un accésit a un trabajo firmado por Consuelo Ruiz con el título ‘Espérame en Santiago’.

Personaje nuevo

El traje será lucido por un personaje que aparecerá por primera vez en la dramaturgia de la vigésimo segunda edición de las Bodas de Isabel, a celebrar del 15 al 18 de febrero de 2018. Se trata de un mensajero que se convertirá en una de las figuras clave en la primera escena, creada por el ganador del guión de este año, Andrés Chueca.

El autor, cuya obra ha competido contra 12 trabajos, advirtió sobre la presencia de "una pequeña sorpresa" en esta primera y fundamental escena que desencadena la tragedia amorosa. En ella se relata cómo un mensajero moribundo entra en la ciudad con objeto de entregar una carta de amor a Isabel de Segura y la deposita sin saberlo en las manos de Pedro de Azagra, el tercero en discordia del trío amoroso que narra la leyenda.

La nueva escena le otorga a Pedro de Azagra un protagonismo que no tenía hasta ahora. "Me parece un personaje fascinante que se debería explotar, un villano de dos caras", explicaba Andrés Chueca.

El guionista confesaba no haber leído demasiadas obras sobre los Amantes de Teruel, "para no contaminar su trabajo", y ha explicado que se trata de un texto "breve y sin complicaciones", concebido, sobre todo, para que pudiera ser representado en alguna de las escenas de la recreación teatral. "Me preocupaba mucho el lenguaje –admitía Chueca–, que siguiera las líneas de la tradición de la época".

El cartel medieval

La imagen que representará las Bodas de Isabel de 2018 evoca a las estampas de las capillas medievales. Esa es la idea que ha querido transmitir Javier Antonio Marinas en la obra ganadora del concurso de carteles, que será reproducida en los programas de mano y cartelería de la próxima edición de la fiesta sobre los Amantes. Marinas ha aclarado que, si bien ha tratado de confeccionar un diseño moderno, su trabajo presenta líneas puras a modo de los dibujos medievales. El cartel reproduce todos los personajes principales que aparecen en la leyenda. Desde los protagonistas, situados en el centro de la imagen, hasta las diferentes figuras que representan los estamentos de la sociedad del siglo XIII, como el obispo, militares y autoridades. Sus rostros, sin embargo, son "anónimos, solo se identifican con las vestimentas". El autor señalaba que ha omitido "deliberadamente reflejar los monumentos de Teruel para dar mayor protagonismo a los personajes".