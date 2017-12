La batalla de Teruel vista por los cronistas de guerra

El periodista y escritor Vicente Aupí rinde tributo al extraordinario papel desempeñado en la batalla de Teruel por los corresponsales de prensa internacionales en su último libro, ‘Crónicas de fuego y nieve’, editado por Dobleuve Comunicación y que será presentado el jueves, 14 de diciembre, coincidiendo con el 80 aniversario del comienzo del evento, uno de los episodios principales de la Guerra Civil española. El periodismo mundial vivió su edad de oro durante la contienda y Teruel fue una de sus páginas más memorables.

La magnitud de este capítulo histórico movió a los más importantes diarios del planeta, como The New York Times, The Times, The Daily Telegraph, Daily Mail, Paris-Soir, Ce soir y muchos otros, a apostar por la nueva figura del enviado especial, destinando al frente de Teruel a los mejores reporteros de la época: Herbert L. Matthews, Henry Buckley, Ernest Hemingway, Sefton Delmer, Ilya Ehrenburg, Mathieu Corman, Robert Capa, Kati Horna, Walter Reuter, Kim Philby y los malogrados Richard Sheepshanks, Edward J. Neil y Bradish Johnson, que murieron en Caudé en un suceso que conmocionó al mundo durante la apocalíptica Nochevieja de 1937. Sus crónicas y fotografías dieron la vuelta al Globo, informando a decenas de millones de personas sobre un episodio bélico decisivo con consecuencias internacionales, y algunos de ellos fueron testigos directos de la intervención extranjera en la guerra española, tanto la soviética en el lado republicano como la de Hitler y Mussolini a favor de Franco, que fue fundamental para la batalla de Teruel y el desenlace final de la contienda.

En ‘Crónicas de fuego y nieve’, Vicente Aupí recoge las crónicas periodísticas, testimonios y fotografías de aquella gran constelación de corresponsales en este decisivo capítulo de la historia de España. Salvo la nutrida presencia que hubo en grandes capitales, como Madrid y Barcelona, ningún otro frente de la contienda española atrajo a tal multitud de periodistas extranjeros como el de Teruel durante el crudísimo invierno 1937-38.