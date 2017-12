El autor del tiroteo de Albalate del Arzobispo usó un arma corta para herir a los dos vecinos

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a que solo había una persona dentro del masico propiedad de Manuel A. –de 73 años de edad– cuando este y otro vecino de Albalate cerrajero de profesión, Manuel M. –de 42 años–, acudieron al lugar tras haberse percatado el primero de ellos con anterioridad de que la cerradura estaba atascada.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que los dos albalatinos se encontraron la puerta de la casa de campo forzada y que nada más abrirla recibirían los disparos por parte de alguien. Al parecer, el agresor llevaría muy poco tiempo dentro de la casa de campo. El suceso se produjo sobre las 19.00 del pasado 5 de diciembre, cuando ya no había luz diurna.

Estables dentro de la gravedad

Los dos vecinos de Albalate del Arzobispo heridos en el tiroteo continúan "estables dentro de la gravedad", según el último parte médico emitido por el Departamento de Salud del Gobierno aragonés. El más joven, que fue disparado en el brazo, ha sido trasladado a una planta en el hospital comarcal de Alcañiz, donde se recupera de las lesiones. El más mayor permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, Uci, del hospital Clínico de Zaragoza.

Mientras, la Guardia Civil continúa buscando al agresor, que huyó del lugar de los hechos y todavía no ha sido encontrado. En el operativo, que arrancó apenas media hora después de que se registrara el tiroteo, participan decenas de agentes de la Guardia Civil procedentes de distintos acuartelamientos de la provincia turolense y de Zaragoza.

Los agentes rastrean sin descanso sendas, caminos y carreteras utilizando medios terrestres y aéreos, pues desde ayer se ha sumado a las tareas un helicóptero que permite inspeccionar desde el aire toda la huerta albalatina y los alrededores. Tanto el masico, a un kilómetro y medio del casco urbano, como las zonas aledañas están vigiladas. Además, con el objetivo de esclarecer todos los detalles, la Policía Judicial ha tomado huellas y analizado el interior de la casa de campo, en la que, no obstante, no se han encontrado desperfectos. Se investiga si el asaltante estaba robando en el momento en que acudieron los vecinos o si, incluso, había pasado la noche allí. Lo que parece menos probable es que permanezca huido en el monte. Si bien los heridos no vieron ningún vehículo extraño al llegar al masico, el agresor podría haberse fugado gracias a la ayuda de otros delincuentes que le habrían estado esperando en las cercanías.

El dispositivo de búsqueda continuará hasta la detención del individuo o hasta que la Guardia Civil descarte que este permanece en la zona, indican fuentes próximas a la investigación. Aunque la Benemérita tiene ya algún sospechoso, prefiere no aportar detalles para que no haya interferencias en el proceso. Los agentes buscan a una personas de estatura alta.

Se desconoce por ahora si lo ocurrido tiene relación con la oleada de robos registrada recientemente en el municipio, cuando una decena de casas de campo fue asaltada sin que, extrañamente, los supuestos ladrones se llevaran objetos de su interior.