Un 'tamagotchi' deja tirados a 17 viajeros que iban a Zaragoza al no poder arrancar por el frío

Un total de 17 viajeros se quedaron este martes tirados en los andenes de las estaciones de la línea ferroviaria Teruel-Zaragoza al sufrir una avería el primer tren de la mañana que iba a hacer este recorrido, un obsoleto ‘tamagotchi’ con salida de la capital turolense a las 6.25 y llegada prevista a Zaragoza –a 180 kilómetros de distancia– casi tres horas más tarde.

El tren no logró ponerse en marcha, probablemente, por las bajas temperaturas registradas ayer en la capital turolense, que descendieron de madrugada hasta los 6,8 grados bajo cero. Así lo ha indicado el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel, Pablo Justo, quien subraya que, no obstante, "con un material más moderno, esto no hubiera ocurrido".

Al parecer, el frío congeló las tuberías por las que circula el aire comprimido empleado en el sistema de frenos del tren. "La máquina no podía viajar en esas condiciones;el problema era de consideración", indica Justo. Horas más tarde, cuando las temperaturas subieron, el ‘tamagotchi’ pudo arrancar y transitar por la línea hasta Zaragoza.

Por carretera