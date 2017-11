PSOE, Ganar y CHA quieren que la DGA lidere el museo de la batalla de Teruel

PSOE, Ganar Teruel y CHA instan a la DGA a tomar las riendas del proyecto sobre el museo de la batalla de Teruel al entender que la alcaldesa, la popular Emma Buj, se ha desmarcado del consenso existente en torno a esta iniciativa al promover un concurso de ideas que se inclina por el entorno de la muralla como el mejor emplazamiento posible.

Los portavoces del PSOE, Ganar y CHA, José Ramón Morro, Anabel Gimeno y Paco Martín, han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han apostado por utilizar como base del proyecto museístico el anteproyecto elaborado por la Universidad de Barcelona en 2009 y por ubicar el museo en el solar que ofreció el Gobierno aragonés cerca del Hospital Provincial. Los tres concejales, que han trasladado su malestar a la Junta de Gobierno, consideran que el lugar propuesto en el concurso de ideas es demasiado pequeño y el proyecto poco ambicioso. Reconocen, no obstante, que el entorno de la muralla necesita un proyecto de rehabilitación urbanística, pero no con el museo de la batalla de Teruel como motor. Advierten, además, de que fiar la ejecución a un solar que no está disponible puede demorar el inicio una década o más.

Defienden la ubicación junto al Hospital Provincial porque se trata de un terreno disponible y con posibilidades de crecimiento futuro para el museo. PSOE, Ganar y CHA acusan a Buj de actuar de forma unilateral y sin contar con el resto de grupos para poner en marcha el concurso de ideas. Morro se mostró partidario de que el Gobierno aragonés sea el promotor del proyecto por entender que su coste y potencial desbordan las posibilidades del Ayuntamiento, que, a su juicio, debe ser “actor” de esta iniciativa colaborando en su ejecución.