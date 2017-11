Intelectuales y famosos del cine y la literatura llenan la capital turolense de palabras de amor

La capital turolense disfrutó ayer de su particular alfombra roja por la que desfilaron actores y actrices, escritores y periodistas de renombre, astros de la televisión y conocidos intelectuales. Todos ellos participaron en distintas mesas redondas dentro del cuarto congreso ‘El amor con mayúsculas’ que, organizado por la cadena Ser con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, se celebra desde el viernes hasta hoy. Esta edición es quizá la más especial por coincidir con el 800 aniversario de la leyenda de los Amantes , una conjunción que ha contribuido a proyectar la imagen de Teruel como ciudad del amor.

Allí estuvieron la rutilante actriz y modelo Paz Vega, catapultada a la fama en 2001 tras lograr un Goya por su interpretación en ‘Lucía y el sexo’, y la escritora Lucía Etxebarría –premio Nadal en 1998 por el libro ‘Beatriz y los cuerpos celestes’–. Ambas disertaron sobre el amor irreal y los mitos que rodean al enamoramiento en un debate moderado por el siempre mediático Boris Izaguirre.

Para Etxebarría, el amor romántico "perjudica seriamente a la salud", al considerarlo caldo de cultivo de chantaje, celos, presión y otras actitudes que pueden desembocar en violencia de género. Por su parte, Paz Vega, quien confesó haber participado en películas sobre amores que no existen en la realidad, habló de cómo a menudo construimos al amado en nuestra propia mente de una manera totalmente irreal.

Amores de sangre azul

Los periodistas y escritores Jaime Peñafiel, Pilar Urbano y Mabel Galaz, junto al psiquiatra y ensayista Enrique Rojas, abordaron las historias de amor de la realeza y las complicaciones a las que se enfrentan quienes tienen sangre azul para poder conciliar sus sentimientos y las obligaciones con la Corona. "El enamoramiento es uno de los acontecimientos fundamentales en la vida de una persona y en la elección de una pareja es donde se retrata el ser humano", dijo Rojas.

El actor y director de cine Santiago Segura y el humorista Gran Wyoming, moderados por el crítico de cine turolense Luis Alegre, analizaron el ‘Amor a la española’ en clave de humor. Los dos supieron arrancar las carcajadas del público y se llevaron fuertes aplausos relatando historias amorosas de otras generaciones rurales y urbanas.

Expectación

La presencia de este puñado de famosos levantó expectación entre los turolenses, muchos de los cuales se arremolinaron en la plaza de San Juan, a la entrada del Teatro Marín –donde tiene lugar el congreso–, en busca de un selfi o de un autógrafo con su personaje favorito. "He venido por Wyoming; me encanta cómo habla y me gustaría verlo en persona", dijo un turolense.

Más de 200 personas de diversas provincias se han inscrito en el congreso, que continúa hoy por la mañana con una mesa redonda acerca de las nuevas formas de encontrar pareja a través de las redes sociales y con una charla sobre la fisiología del amor y el sexo. Con motivo del congreso, algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como las plazas del Torico y San Juan, han sido decoradas con enormes corazones rojos en el suelo.