El segundo día del mercado semanal se traslada al sábado pero seguirá en el mismo lugar

El cambio del viernes al sábado fue solicitado por los titulares de los puestos de venta del mercadillo en una encuesta realizada por el Consistorio. Los vendedores consideran que la segunda jornada semanal, los viernes, no tiene interés comercial y, de hecho, solo se instalan unos pocos tenderetes frente al lleno que se registra cada jueves.

El Ayuntamiento manejó tres posibles alternativas de ubicación para el mercado de los sábados en el barrio del Ensanche:en el Polígono Sur, en torno a la Plaza de Toros y alrededor de la calle Barcelona. El concejal delegado de Desarrollo Local, José Manuel Valmaña, explicó que antes de tomar una decisión se recabaron informes de los servicios municipales implicados: Limpieza, Infraestructuras, Policía Local e Intervención. Valmaña señaló que, de los pronunciamientos técnicos, se desprende que las tres opciones de emplazamiento tienen serios inconvenientes que las hacen poco recomendables y llevan al Ayuntamiento a conservar la sede actual.

El concejal explicó que, si no hay inconvenientes, el cambio de día de celebración del viernes al sábado se aplicará en enero de 2018, tras recibir la aprobación del pleno municipal en diciembre. José Manuel Valmaña señaló que el Polígono Sur todavía no ha sido recibido por el Ayuntamiento al no haberse completado la urbanización, el entorno de la Plaza de Toros no tiene capacidad para el mercado y la calle Barcelona está situada muy cerca del hospital, lo que podría conllevar molestias para los enfermos ingresados.

El edil explicó que las tres ubicaciones del Ensanche no disponen de suficientes plazas de estacionamiento para los vendedores y los clientes, mientras que, en torno al Centro Histórico hay 1.500 plazas de aparcamiento público. Señaló que el cambio no afectará a los estacionamientos de pago –o de zona azul– de la ronda de Dámaso Torán porque el sábado el estacionamiento es libre.

El concejal manifestó su confianza de que el cambio de día con la permanencia de la sede sea bienvenido por todos los sectores implicados. Señaló que la instalación del mercado callejero los sábados facilitará las compras a los vecinos al tratarse de un día festivo frente al viernes, que es laborable. Recordó que fue la junta del mercadillo –que representa a los vendedores– la que propuso el cambio de día en 2015.

El Centro Comercial Abierto, que aglutina al comercio y la hostelería del Centro Histórico, se pronunció en contra del cambio de emplazamiento.