El espectáculo 'We love Queen' llega a Teruel para celebrar los 800 años de los Amantes

"En We Love Queen queremos hacer un homenaje a la música de este mítico grupo teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la esencia de las canciones, ya que casi todas ellas han pasado a formar parte del imaginario colectivo con una entidad propia tan potente que sería un sacrilegio tocarlas", ha señalado.

Según ha indicado Collados, el espectáculo consiste en una ceremonia religiosa porque "¿qué mejor manera de enfocar nuestro respeto a una banda como Queen, cuyas canciones alcanzan casi siempre la categoría de himno, que a través de una liturgia emocionante y espectacular?".

Yllana es la compañía encargada de llevar a cabo esta ceremonia, con amplia experiencia en los espectáculos musicales. 'Avenue Q' (premio Max al mejor musical 2010, 'Hoy no me puedo levantar' (2014) o 'The Hole' (2012) dan testimonio de ello, ha destacado el Ayuntamiento de Teruel en una nota de prensa.

También han creado y dirigido espectáculos musicales de éxito internacional como 'Rock and Clown' (2001), 'Pagagnini' (2007) en coproducción con Ara Malikian, 'Sensormen' (2008) o 'Malikianini' (2014) con la Orquesta Sinfónica del Vallés.

'We Love Queen' es un espectáculo "diferente y personal", que ofrece al público una "nueva manera" de escuchar, sentir y disfrutar las canciones de una de las bandas de rock "más espectaculares" del siglo XX.

Entusiasmo por la vida

Guiados por el Sumo Sacerdote de la Iglesia de los Adoradores de Queen, los asistentes participarán en una espectacular ceremonia de exaltación y entusiasmo a la vida y obra de Queen. Su música dará sentido a toda esta ceremonia junto con una puesta en escena que pretende emocionar de principio a fin.

La duración del show es de 100 minutos sin descanso y las entradas ya se pueden conseguir por las tardes en la taquilla del Teatro Marín al precio de 18 euros. Cuando falta una semana para la actuación, ya se han vendido unas 300 entradas, siendo la capacidad del teatro de 600 personas.

El repertorio incluye 16 temas de Queen, entre los que se encuentran 'We will rock you', 'I want to break free' o 'We are the champions'. El espectáculo está organizado por el Ayuntamiento de Teruel y 'El Azzul' en colaboración con Caja Rural de Teruel y los patrocinadores de los 800 Años de los Amantes (Obra Social de Ibercaja, Fundación Térvalis, Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Teruel).