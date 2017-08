Detienen a un joven acusado de retener en una peña a una menor

El Juzgado de Instrucción número dos de la capital turolense investiga la presunta detención ilegal de una menor de 14 años por parte de otro menor de 17 años y de un joven de 19 años en el local de una peña juvenil por espacio de una hora aproximadamente.

Mientras la posible responsabilidad del menor en los hechos se dirime en la Fiscalía y el Juzgado de Menores, el juez instructor del caso acordó ayer la detención del joven mayor de edad por un plazo máximo de 72 horas. La Fiscalía de Teruel ha solicitado para él prisión provisional sin fianza, si bien el titular del Juzgado quiere practicar nuevas testificales antes de decidir sobre la situación personal del joven. Ayer, este investigado prestó declaración junto con la víctima y testigos y las diligencias continúan hoy.

En el Arrabal

Los hechos tuvieron lugar, al parecer, en una peña juvenil del barrio del Arrabal de la capital turolense, donde, presuntamente, los dos chicos habrían retenido a la menor contra su voluntad durante casi una hora bajo amenazas y coacciones y con la intención de agredirla sexualmente, si bien no llegaría a producirse ningún abuso y la víctima, que no reside habitualmente en Teruel, no habría sufrido daños físicos.