"El mejor homenaje para Víctor Barrio es torear por él en Teruel"

El recuerdo de una tarde para el olvido, bautizado como el más sentido homenaje. El desconsuelo por el compañero caído, transformado en valor. La grandeza del toreo, resumida en un gesto: Curro Díaz y Morenito de Aranda harán esta tarde (19.00) el paseíllo sobre la arena en la que, hace justamente un año, vieron desplomado el cuerpo de Víctor Barrio.

La corrida en memoria del segoviano, el acontecimiento de la temporada desde el plano emocional, quiso contar con quienes vivieron la tragedia en primera persona. Y ellos, más de corazón que de cabeza, decidieron no faltar. “Víctor se lo merecía”, señala Díaz, que prefiere no hablar de la fatídica tarde del 9 de julio de 2016. “No tengo palabras. Podría enumerar una serie de tópicos, pero, por respeto a quienes estaban allí, prefiero guardármelos. Cada cual interioriza a su manera la pena; cada cual sabe lo que le viene a la cabeza cuando piensa en aquello”, sentencia el andaluz.

Como director de lidia, él fue el encargado de acabar con el toro que había herido de muerte a Barrio y de ordenar que se suspendiera el festejo. Manejó la situación con una entereza digna de admiración. “En momentos como ése, uno tiene que hacerse fuerte por obligación”, zanja el diestro de Linares, invadido por sensaciones enfrentadas. “Por un lado, se me hace duro revivir todo; por otro, me siento afortunado por poder seguir vistiéndome de luces”, concluye, coincidiendo con su amigo Jesús Martínez, popularmente conocido como Morenito de Aranda.