“Es impresionante ver al Torico frente a frente”

Cientos de turolenses de todas las edades podrán sentirse este martes, por unos instantes, vaquilleros a punto de poner el pañuelo al Torico y dar inicio a los tres días grandes de la Vaquilla, algo que ocurrirá, de forma real, el próximo sábado. Y todo gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que ha instalado desde esta mañana y hasta la tarde una plataforma elevadora a los pies de la columna que soporta el famoso astado de bronce permitiendo a todo el mundo subir hasta arriba y hacerse una foto de recuerdo en este emblemático lugar.

Desde primera hora de la mañana, una larga fila de personas con pañuelo rojo al cuello aguarda su turno para ascender hasta el Torico. En sus caras, ilusión, emoción y alegría a partes iguales. “Para un turolense, esto es lo más parecido a cumplir un sueño”, explica la joven Beatriz García, que en las dos ediciones anteriores de esta iniciativa no pudo participar. A su lado, Ignacio Andrés, otro joven, no oculta su curiosidad por saber qué se siente “al ver al Torico tan cerca”. Y eso que él casi lo consiguió en 2015, pues fue uno de los miembros de la peña 'Nos an soltao' que aupó hasta arriba al compañero encargado de colocar el pañuelo a la simbólica escultura.

Para Ana Julián, una joven madre que ha acudido con Enzo, su hijo de 12 meses, es “impresionante ver frente a frente al Torico”. “Siempre me quedaba el gusanillo de no haber podido subir hasta arriba y ponerle el pañuelo y ahora, por fin, cumplo este sueño”, ha añadido la mujer.