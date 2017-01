La alcaldesa de Teruel aboga por abrir un proceso participativo sobre el uso del edificio del antiguo COAM

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha abogado este lunes por "abrir un proceso participativo" sobre el nuevo uso del antiguo edificio del Centro de Orientación y Acogida de Menores (COAM), que ha visitado junto con concejales de varios grupos municipales para conocer su estado.



El complejo del antiguo COAM está cerrado desde hace dos décadas y está situado en el barrio de San León. Sonel primero de 300 metros cuadrados por piso y el segundo de 200 metros cuadrados más una zona de juegos y otra ajardinada. Los edificios sonque ya los cedió hace años al Ayuntamiento, que después los revirtió nuevamente a la Comunidad Autónoma.Unos inmuebles r, y en este sentido la alcaldesa ha planteado "que los vecinos nos digan qué usos creen necesarios para los edificios", indicando que "caben muchos usos y no seríamos efectivos si las dos Administraciones no tuviéramos claro el uso".El director provincial del IASS, José Antonio Sánchez, ha expresado quepara este edificio", observando que "la consejera ya comunicó a la alcaldesa que no hay inconveniente en la cesión al Ayuntamiento y que sería bueno cederlo para darle utilidad"."El edificio", ha añadido Sánchez, y a falta de un informe del arquitecto como medida de precaución no se ha permitido el acceso a su interior a los periodistas.Hace años el complejo fueque planteaba construir en el lugar una residencia de ancianos, un centro de día y un espacio para la asociación de vecinos, y para ello se hizo incluso una maqueta, ha recordado la alcaldesa, aunque el proyecto no se ha mantenido.Un uso que ya descarta la alcaldesa porque en las proximidades está a punto de iniciarse lapor la Obra Social de Ibercaja, instalaciones que previsiblemente también podrían contar con un centro de día y otros servicios como comedor o lavandería.En cualquier caso, la alcaldesa ha asegurado que no se realizarán trámites para la cesión hasta "el momento en que las dos Administraciones tengamos claro el uso" y ha dejado abierta la posibilidad de una cesión parcial en función de ese futuro uso.