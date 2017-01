Condenan al Santander a indemnizar a un hipotecado por incluirlo en el registro de morosos

El magistrado del juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel ha condenado al banco de Santander a dar de baja en los ficheros de morosos la deuda con la que figura inscrito un hombre que dejó de pagar algunas cuotas de su hipoteca y obliga a la entidad financiera a indemnizar a su cliente con 9.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.



Entienden que se ha producido unadel demandante al haber mantenido los datos del cliente hipotecado en dos ficheros de morosos una vez que las partes habían modificado el préstamo hipotecario suscribiendo laasí como laEl hipotecado, propietario de un apartamento, por problemas económicos dejó de pagar las cuotas de su hipoteca, por lo que la entidad bancaria procedió a inscribirle en. Mediante escritura pública, las partes acordaron extrajudicialmente la dación en pago parcial de la deuda, perdonándole parte del importe y estableciendo que la deuda pendiente (10.000 euros) sería exigible sólo a partir de noviembre de 2016.A pesar de ello, la entidad bancaria, no solo no modificó la deuda que aparecía en los registros, si no que se negó a retirar al hipotecado de los registros de morosidad en los que lo había inscrito.El juez considera en su sentencia que la iconstituye una intromisión en el honor e incide negativamente en su nombre, prestigio o reputación y, en suma, en su dignidad personal. La sentencia todavía no es firme y cabe la apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel.