La mina subterránea de Ariño cierra sus puertas

La mina subterránea gestionada por Samca se ha acogido all Consejo de Ministros autorizó este mes de diciembre una convocatoria dedestinadas a cubrir los costes excepcionales derivados de la clausura de las explotaciones mineras y la restauración del espacio natural.De esta forma, en esta mina de interiory, en principioEn concreto, la medida, los que se recolocarían serían entre 50 y 60, el resto se prejubilarían o seguirán con las subcontratas a las que pertenecen.Sin embargo, los sindicato, puesto que si no se compra carbón autóctono "no hay trabajo en las minas aragonesas".Así lo han sostenido los responsables de minería de UGT y de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Teruel,respectivamente. Han lamentado que siguen pendientes de la decisión de Endesa sobre si mantiene abierta lay del Gobierno central sobre las ayudas para el sector.Ambos han asegurado que el carbón autóctono, en estos momentos, es más rentable que el exportado. Aunque debido apara constatar su seguridad en las últimas semanas se ha vuelto a comprar carbón español, los representantes sindicales temen que si no se continúa con la compra el sector tenga que cerrar.Por ello, una vez conformado en nuevo Gobierno, han pedido una reunión con el secretario de Estado de Energíaaunque todavía sin respuesta. "Estamos a la espera de que se reúnan con nosotros, de que nos digan una fecha para el próximo encuentro", ha explicado Francisco Montull.El responsable de Minería de CC.OO.-Teruel,, ha recalcado que van a esperar a que pase la Navidad para, en caso de que no haya avances, proponer nuevas movilizaciones, que en esta ocasión serían "a nivel nacional", con el objetivo de que el Gobierno central atienda sus peticiones.