Turolenses congelados

Hasta el tiempo colaboró ayer en Teruel para que el ‘mannequin challenge’ –o ‘desafío maniquí’ en versión española– organizado por el Ayuntamiento de Teruel para promocionar la ciudad como lugar para el amor fuera un éxito. Los escasos 5 grados que reinaban a las doce del mediodía en la plaza del Torico casi congelan de verdad a los más de 100 participantes en el rodaje, que consistió en grabar un vídeo con todos los protagonistas de Teruel inmóviles. Hubo quien, bajo su disfraz de vaquillero o de turista, llevaba una camiseta térmica y los monitores de la Escuela Taller del 800 aniversario de los Amantes tuvieron que improvisar juegos con los niños para que no se quedaran helados mientras aguardaban el inicio de la grabación.



en el que aparecen los Amantes de Teruel rodeados de turistas haciéndose selfis.continúa grabando en el callejón Hartzembusch, donde un grupo de vaquilleros huye despavorido del toro ensogado.cerca de allí, el policía local Ángel Loras detiene a un jubilado que hace botellón con una bota de vino y que se permite la licencia de pintar grafitis. Las escenas continúan en la plaza Amantes, donde los payasos Tobogán y Colibrí divierten a un grupo de niños, para seguir por las escaleras que llevan al Mausoleo de los Amantes, pobladas de personajes del modernismo turolense."Queremos colaborar con Teruel", explicaba Sara Hernández, de 18 años, quien junto con sus amigos Diego García y Christian Popa bailan moderno al lado de unas joteras. Hugo e Irene, de 6 y 8 años, superaron la prueba al aguantar más de un minuto sin pestañear. "No es difícil", dijo él. "Pues yo me he tenido que aguantar la risa", dijo ella.Tras los escasos 4 minutos que dura, hay mucha labor de preparación y coordinación y sobre todo, una gran ilusión de la gente de Teruel.