La plaza de toros de Teruel no llevará el nombre de Víctor Barrio

Finalmente, la plaza de toros de Teruel no será bautizada con el nombre de Víctor Barrio. El Ayuntamiento ha desestimado la opción al valorar un proceso participativo que "no ha encontrado suficiente apoyo". Así lo confirmó el concejal delegado de las instalaciones, Jesús Fuertes, tras la Junta de Gobierno Local celebrada esta misma semana. "Se ha llegado a la conclusión de que el cambio de denominación del coso no es lo más adecuado. Sí que habrá algún tipo de homenaje en forma de placa, escultura o similares", subrayó Fuertes, y recordó el "origen privado" de la iniciativa.





Al respecto, el propio Alberto García explicó que se sentía en el "deber" de seguir al frente, y que el "gran motivo" de la renovación ha sido el recuerdo de su amigo. Hasta aquel fatídico 9 de julio, él apoderaba a Barrio. "Tardaremos alrededor de un mes en presentar los carteles, pero puedo asegurar que vamos a hacer un esfuerzo importante para confeccionar una feria que esté a la altura de las circunstancias. Habrá una corrida en su memoria", adelantó el empresario turolense, sobre un compromiso que conservará las condiciones firmadas en 2015. Pagará un canon de 1.300 euros al Ayuntamiento y estará obligado a organizar dos corridas de toros y una de rejones. Días después de la muerte del diestro segoviano , un grupo de aficionados (encabezados por Álvaro Gómez) lanzó una campaña de recogida de firmas que, a través de la plataforma 'Chang.org', obtuvo elDefendían que la de Teruel fuese la primera plaza de España que llevase el nombre de alguien fallecido en su interior.. Hay otras personas que han hecho mucho por la ciudad y no cuentan con un reconocimiento de tal dimensión", añadió Fuertes, trasladando el parecer de los partidos políticos, de diversas entidades vinculadas al sector (Asociación Taurina El Ruedo, Unión Taurina de Abonados y Aficionados de Teruel o Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando, entre otras) y de la empresa Tauroemoción, que ha ampliado su contrato de explotación., y por ello están en disposición de seguir al frente de la plaza. Tanto(gerente de Tauroemoción) como elmostraron interés por prorrogar el vínculo", confesó Fuertes, y adelantó que se espera una Feria del Ángel "especial" para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Víctor Barrio.Al respecto, el propio, y que el "gran motivo" de la renovación ha sido el recuerdo de su amigo. Hasta aquel fatídico 9 de julio, él apoderaba a Barrio. "Tardaremos alrededor de un mes en presentar los carteles, peropara confeccionar una feria que esté a la altura de las circunstancias.", adelantó el empresario turolense, sobre un compromiso que conservará las condiciones firmadas en 2015.y estará obligado a organizar dos corridas de toros y una de rejones.