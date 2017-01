blanca marsillach: "Los mensajes calan mejor en el teatro que en un libro de texto"

Desde hace tres años recorre media España con ‘El cuento Mágico’, una obra educativa para sensibilizar a los niños sobre el reciclaje. ¿Pero estamos los mayores suficientemente concienciados?

Creo que España es un país donde se recicla bastante, lo que pasa es que hay que seguir haciendo énfasis en los más pequeños, que son nuestros embajadores. Marcarles un mensaje entretenido para que ellos lo metabolicen de una forma dinámica a través de canciones.

Sí, veo que los pequeños salen con la idea de que los vertidos no son una materia muerta y que pueden construir muchísimas cosas a través de los talleres que hay después de la obra.El teatro es un espectáculo vivo, y si, además, es interactivo y los chavales participan en un taller, el mensaje cala mucho mejor que si fuera un libro de texto. Por eso en el sistema educativo de Inglaterra el teatro es una asignatura más. En España necesitamos campañas como esta que hacemos con Ecoembes para potenciar la imaginación y la innovación en los más pequeños.Es una entidad fantástica, la cantidad de actividades y de compromiso es de tal calibre que me tengo que quitar el sombrero, porque encima son muy innovadores. Nos han dejado el material, los ecodiseños y marcan muy bien la línea estratégica para los que los niños comprendan todo mejor.Estoy convencida. De hecho, en la casa en la que vivió y murió mi padre cuelga esta frase: "No soy tan ingenuo como para pensar que el teatro puede cambiar la sociedad, pero estoy seguro de que puede ayudar a despertarla".Sí. Lo veo, por ejemplo, con las chicas que participan en uno de los proyectos que tenemos con la Obra Social La Caixa, donde incorporamos en todas las facetas de las artes escénicas a gente con exclusión social. Ves como el teatro les devuelve a la vida.Siempre es importante que el espectador reflexione, y si, además, se siente protagonista, interactúa con nosotros los actores, se fortalece su interior.Los niños entienden muy bien el mensaje que pretendemos transmitir de la utilidad que pueden tener las cosas desechadas. Es un público más honesto que el adulto, si les gusta algo lo dicen y si no, también.Mientras siga habiendo una desigualdad, que unos se crean por encima de otros, la violencia por desgracia persistirá. Lo único que se puede hacer es prevenirla, amortiguarla.Si, y me gustaría, pero no he encontrado todavía el formato o la cadena que verdaderamente se quiera comprometer con lo social, porque veo que se dan prioridad a otras cuestiones más comerciales, superfluas o relacionadas con el cotilleo.