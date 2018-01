Ciudadanos lleva al pleno de Alcañiz la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en la localidad turolense de Alcañiz llevará al pleno del Ayuntamiento la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil. En concreto, lo hará a través de una propuesta con la que insta al Gobierno de España a promover un Acuerdo Marco que iguale las condiciones de trabajo, salario y conciliación en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante marcos competenciales homologables entre ellos.

El portavoz municipal de Cs, Joaquín Galindo, ha afirmado que el Gobierno de España no está cumpliendo con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986) porque "la diferencia salarial existente entre cuerpos policiales no solo no se ha reducido, sino que se ha visto incrementada".

"Desde su creación en 1844, la Guardia Civil ha realizado una excelente labor a favor de los ciudadanos, la libertad y la democracia. Como resultado, y fruto del reconocimiento a su trabajo y buen hacer para mantener la seguridad, sigue siendo una de las instituciones más valoradas por los españoles", ha aseverado.