Denuncian la escasez de plantilla de bomberos en la provincia de Teruel

Según denuncian en un comunicado, en la última noche del año había de guardia tres bomberos en el parque de Teruel, dos en el de Alcañiz y uno en Calamocha, una cifra que hace que la ratio de habitante/bombero recomendada por Europa se multiplicara por 22.

El colectivo denuncia también en la nota el incumplimiento "sistemático" por parte de la Diputación de Teruel, de la que depende el servicio, de la ley del fuego desde hace cinco años.

Así, la ley estipula que en un parque principal ya debería haber seis profesionales de guardia las 24 horas, como es el caso del parque de Teruel y Alcañiz, y plantillas de cuatro bomberos profesionales en los parques secundarios, como es el caso de Calamocha.

En consecuencia, continúa la nota, según la ley, cada día del año las 24 horas tendría que haber en la provincia de Teruel 16 bomberos.

Denuncian también que no se cumple el tiempo máximo de 35 minutos de respuesta a cualquier habitante de la provincia de Teruel, llegando incluso hasta una hora y media en algunos municipios de la provincia, como es el caso de Cantavieja.

En función de esta ley, recuerdan que el Ayuntamiento de Teruel, como municipio con más de 20.000 habitantes, debería asumir su competencia en este servicio y no solo no desempeña esta tarea sino que "no aporta ningún tipo de compensación económica a la Diputación de Teruel" que es la que presta el servicio.

Apela también a la obligación del Gobierno de Aragón, de quien dice que es la responsabilidad directa de la prevención y extinción de incendios, "consintiendo esta situación e incumpliendo" la ley.

Por su parte, el diputado delegado de Bomberos en la Diputación de Teruel, Carlos Sánchez, ha explicado que el operativo del 31 de diciembre era el que está regulado y que, además de las seis personas de guardia, había otros seis "como mínimo a menos de cinco minutos del parque" por si había alguna emergencia.

Dice que las plantillas son cortas a pesar de la voluntad de la Diputación de Teruel, que ha solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas la autorización de 24 plazas para equipar el cuarto parque de bomberos que se va a poner en marchar entre Utrillas y Montalbán, y completar la plantilla en Calamocha con otros seis bomberos.

"No pedimos dinero, solo la autorización" que debe aprobar el Ministerio basándose en la ley de racionalización de las administraciones públicas, pero todavía no han obtenido respuesta.

Sánchez ha lamentado las trabas de las administraciones para mejorar el servicio al que la Diputación, asegura, destina el diez por ciento de su presupuesto, tanto en la mejora de equipos y vehículos como en personal.

El diputado se ha quejado también de que el Gobierno de Aragón promoviera la aprobación de la ley del fuego con exigencias como la del tiempo máximo de respuesta pero luego no apoye económicamente a las diputaciones para prestar el servicio.

Un apoyo que tampoco recibe del Ayuntamiento de Teruel, que no realiza ninguna aportación económica a la Diputación.