UAGA se persona como acusación popular en el triple asesinato de Andorra y exigirá responsabilidades

"Personándonos como acusación popular tendremos base suficiente para formular la acusación y, además, si de ahí se pudieran derivar algún otro tipo de indicios de actuaciones que no han sido diligentes, se exigirían las responsabilidades pertinentes". Así se ha manifestado este miércoles el asesor jurídico de UAGA, Pablo Martínez, tras entregar en el Juzgado de Alcañiz la documentación para formar parte del proceso contra Norbert Feher, autor del triple asesinato de Andorra el 14 de diciembre y de los dos intentos de homicidio en Albalate el día 5 del mismo mes.

El sindicato, en el que militaba el ganadero andorrano José Luis Iranzo –una de las víctimas–, espera conocer todos los detalles del dispositivo desplegado para capturar al asesino durante los nueve días que anduvo escondido en el monte, campando a sus anchas y robando comida y ropa de abrigo para subsistir.

"Se hizo alguna actuación, pero fue fugaz e insuficiente. Habían pasado muchos días y había denuncias. El propio Iranzo comunicó por la mañana que el asesino había estado en su propiedad esa noche", ha relatado el secretario general de UAGA, José Manuel Penella. No obstante, no podrán acceder al expediente hasta que no se levante el secreto de sumario. "Entendemos que no tiene ahora especial relevancia, ya que el acusado ya está en la cárcel. No hay motivos aparentes para mantener el secreto mucho más tiempo", agrega el letrado, que estima que no se debería prolongar más de dos meses.