Cella celebrará una consulta para declarar la finca de 'El Prado' zona de protección para las aves

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ayuntamiento de Cella (Teruel) la realización de una consulta popular con una pregunta sobre la reactivación de la declaración de la finca municipal 'El Prado' como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y no ha autorizado la pregunta solicitada por el mismo consistorio relativa a la promoción de la Laguna del Cañizar.

El acuerdo del Consejo de Ministros estima que la consulta planteada con relación a si se está de acuerdo con que el ayuntamiento solicite reactivar la declaración de la finca municipal 'El Prado' como ZEPA reúne los requisitos de fondo exigidos por la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

En este sentido, se indica que la pregunta versa sobre un asunto de competencia propia municipal, de carácter local, de especial relevancia para los intereses de los vecinos y no relativo a la Hacienda Local. La consulta será del siguiente tenor: "¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento solicite reactivar la declaración de la finca municipal 'El Prado' como ZEPA?".

Por otra parte, el acuerdo del Consejo de Ministros no ha autorizado la consulta sobre si se está de acuerdo en que el ayuntamiento realice promoción de la Laguna del Cañizar, dado que no reúne los requisitos de fondo exigidos por la citada Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, ya que no versa sobre un asunto de competencia propia municipal ni es de carácter local.