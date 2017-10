Los trabajadores de la central de Andorra inician una acampada en defensa del carbón

"Lo que de momento no estamos consiguiendo en los despachos, porque en Madrid todo sigue igual, lo lograremos en la calle". Esta es la voluntad del sector minero-eléctrico turolense, que comenzó ayer su enésima reivindicación para pedir un futuro para el carbón, un sector que representa el 40% del PIB de la provincia de Teruel. "Los políticos se llenan la boca hablando de qué hacer contra la despoblación cuando están dejando morir a un sector tan importante", aseguró ayer Hilario Monbiela, presidente del comité de empresa de la central térmica de Andorra.

Los trabajadores de la central comenzaron ayer una acampada que se prolongará durante todo el fin de semana, hasta el domingo al mediodía, para exigir a Endesa que acometa la inversión de 190 millones de euros que requiere la infraestructura para adaptarse a la normativa medioambiental europea y dar así continuidad al sector minero eléctrico en el territorio. Además urgen al Ministerio de Energía que publique "de una vez" el Decreto por el que se comprometió a "propiciar" las inversiones.

Se trata de una nueva reivindicación del sector minero de la provincia que lleva denunciando desde 2012, cuando se aprobó la ley de emisiones, la búsqueda de alternativas de futuro para una comarca, la de Andorra-Sierra de Arcos, que prácticamente solo depende de la central térmica y de las minas. El complejo minero-eléctrico da trabajo a más de 1.000 personas directamente y más de 4.000 indirectamente. "Llevamos mucho tiempo anunciando que esto se acaba y de hecho Endesa aún pudo acogerse al plan nacional transitorio con el cual, si antes de junio de 2020 no realizamos las inversiones necesarias tendría que cerrar la térmica. El tiempo va pasando y la compañía dice que, si no tiene remuneraciones económicas como los pagos por capacidad o la garantía de suministro, no va a invertir", precisó Monbiela.