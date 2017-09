Rubielos rinde tributo a los grandes éxitos de la música

Rubielos de Mora explota al máximo los últimos días de sus fiestas patronales. Desde que el miércoles pasado el municipio turolense inaugurará sus celebraciones con una lluvia de bebida, en la que nadie pudo evitar no mojarse, la juerga no ha cesado y no lo hará hasta que suene el último ruido de la traca final de mañana. Ayer, la orquesta Palancia fue uno de los actos más esperados. El grupo, todo un veterano de estos festejos, volvió a sorprender a los asistentes que se disfrazaron para la ocasión. Los grandes clásicos trasladaron a muchos a su juventud e hicieron que los más jóvenes no pudieran evitar cantar los temas más conocidos.