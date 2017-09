De estudiante a emprendedora

De alumna a emprendedora sin salir del instituto. La turolense Esther Fortea ha hecho realidad con 27 años su sueño de ponerse al frente de un negocio de peluquería gracias al vivero de empresas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Segundo de Chomón de Teruel, donde el pasado curso terminó su formación al completar el ciclo medio de peluquería y cosmética capilar. Tras un breve paso por la empresa privada como asalariada, el pasado 1 de septiembre abrió su propio establecimiento, 'Oh my look!', en uno de los dos locales que el centro educativo destina al desarrollo empresarial de los alumnos que completan su formación. Por un alquiler simbólico de 50 euros al mes, los jóvenes emprendedores se inician con un local de 15 metros cuadrados en el mundo empresarial con el asesoramiento y apoyo de sus exprofesores, que ahora se convierten también en clientes.