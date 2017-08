Cantavieja dedica su último día de fiestas a los más pequeños con deportes y chocolatada

Los niños fueron ayer los protagonistas de la última jornada festiva en Cantavieja. Desde primera hora de la mañana, las calles del municipio fueron conquistadas por los más pequeños que querían explotar al máximo la recta final de las fiestas en un día dedicado especialmente para ellos. Una mañana donde el aburrimiento no tuvo cabida y en la que nadie se quedó sin disfrutar, ya que había actividades para todos los gustos. Los pequeños se disfrazaron, formaron equipos de fútbol y baloncesto para demostrar todas sus habilidades con el balón y explotaron su faceta ‘gamer’ jugando a diferentes videojuegos. Después de descansar y no parar de reír viendo el espectáculo del payaso Nander, todos los pequeños disfrutaron de una gran chocolatada. Tras recargar energías, era el momento del encierro de carretones, los niños se aventuraron a correr delante de los toros e incluso dar algunos pases como si de verdaderas reses se trataran.