Azaila: acertar en la diana por la vía más primitiva

"Vida Primitiva -apunta David- nació en 2008. Nosotros nos dedicábamos desde siempre al diseño gráfico, la fotografía, la pintura y la escultura, pero siempre nos interesaron mucho por las culturas preindustriales. El Cabezo de Alcalá es una parada esencial en la Ruta de los Íberos, y nos pareció un buen lugar para desarrollar la idea que teníamos en mente. Se trataba sobre todo de un proyecto de plástica, fiel a las formas prehistóricas de trabajo: tratamiento del sílex, cerámica, forja del hierro… era una forma de aplicar conocimientos de plástica e historia para apoyar la difusión del patrimonio".

Pronto vieron la conveniencia de hacer más actividades relacionadas con el yacimiento y combinarlas con otras ideas. El espacio expositivo del Centro en el que opera la empresa completaba la información histórica, y se añadió venta directa y ‘online’ de productos manufacturados. De 2011 y hasta 2014 gestionaron los centros de interpretación de la mentada Ruta de los Íberos, que abarcan tres comarcas.

La arquería

Combinar afición y trabajo suele ser garantía de disfrute. David y Eva tenían un as en la manga al respecto; mejor dicho, una flecha en el carcaj. «A los dos nos encanta el tiro con arco. Yo he escrito dos libros sobre arquería prehistórica -explica David- y aquí enseñamos a fabricar arcos tradicionales, ha venido gente de toda España. Es uno de nuestros cursos con más impacto, junto a las tallas de sílex, la forja del hierro o los telares».

Azaila no es Sherwood, pero Eva recuerda que el tiro con arco no es exclusivo de las zonas boscosas. «En el yacimiento se descubrió una punta de bronce del siglo VII antes de Cristo: sería el único enlace local con el tiro con arco hasta que empezamos a organizar una manga del campeonato europeo de tiro con arco prehistórico. Lo hacemos desde 2009, alternando anualmente con Colungo, en Huesca: ahora lo hacemos cada año. En el circuito no existe realmente el afán competitivo: más bien se va a compartir conocimientos». Se tira con arco a dianas de paja con distancias entre 8 y 26 metros, y no hay jueces, cada tirador y cada grupo es responsable de no hacer trampas.

Además de atender las visitas al Cabezo por cita previa o mediante llamada al móvil (acuden en 15 minutos) Vida Primitiva ofrece actividades con la coherencia de su filosofía: divulgar, respetar y divertir, con la intención de que el pueblo luzca como alternativa turística diferente. "Somos rigurosos con el estudio y la recreación, no especulamos. En los productos que hacemos sí cuidamos que la manufactura sea lo más fidedigna posible. Con el pueblo, todo bien; nos aceptaron desde el primer momento, sobre todo a este raro que soy yo. Desde 2004 organizando la Jornada Íbera de Azaila mano a mano con la gente de aquí. Ojalá sea por muchos años.

