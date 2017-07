Un bastión turolense en Madrid

'Teruel existe' es sin duda el eslogan más recordado del movimiento social que arrancó a finales de los 90 en la provincia bajoaragonesa para pedir un trato igualitario al de otras provincias, que pasaba porque el Gobierno central realizara más inversiones en este territorio, algunas históricamente demandadas, como líneas ferroviarias dignas o la construcción de una autovía que uniera la capital mudéjar con Madrid, entre otras.

El lema se pintó en pancartas que encabezaron manifestaciones multitudinarias y también se imprimió en camisetas, llaveros, pegatinas, etc. Se puede decir que fue todo un éxito. Con el paso de los años, el activismo del 'Teruel existe' se fue aparcando un poco, aunque nunca se ha apagado del todo, pues muchas de las inversiones que se reclamaban hace casi dos décadas siguen sin ejecutarse: valga como muestra la gran manifestación por el tren que se celebró hace unos meses. Los turolenses volvieron a alzar la voz, y sus demandas llegaron a Zaragoza y también a Valencia.

En la línea de no dejar las reivindicaciones turolenses, porque aún queda mucho por conseguir, se deben mover los vecinos de una vivienda situada en la céntrica calle de Carranza de Madrid, muy cerca de la glorieta de Bilbao y de la plaza de Colón. En los balcones de este inmueble pueden observarse desde hace meses dos pancartas que no dejan lugar a dudas del incondicional apoyo a la causa turolense. 'Teruel existe', 'Teruel insiste' se puede leer en dos sábanas blancas pintadas a mano con letras negras. Estas reivindicaciones no dejan a casi nadie indiferente, ya que hasta en las redes sociales se encuentra eco de este bastión bajoaragonés en pleno centro de Madrid.