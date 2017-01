Las estaciones de esquí de Valdelinares y Javalambre lanzan una oferta desde 39 euros

, tanto en reservas como en difusión en redes sociales, tras comprobar en campañas anteriores el predominio de la demanda recibida a través de esta vía, han informado en una nota de prensa.El objetivo de esta promoción es que cualquier persona que quiera esquiar, se anime a hacerlo en la comarca turolense de Gúdar Javalambre,y consiguiendo así disfrutar de una experiencia de gran calidad. Por otro lado, el sector turístico de la zona quiere incentivar con ello la desestacionalización de la demanda, que a lo largo del invierno se concentra principalmente en los fines de semana.Los promotores también quieren favorecer, consiguiendo así que dispongan de más tiempo para conocer los recursos turísticos de la comarca complementarios a la nieve, como son una gastronomía exquisita con la trufa negra a la cabeza y en plena temporada, uno de los mejores cielos del hemisferio Norte, patrimonio natural y cultural con joyas únicas. Todo a un paso de grandes ciudades con las que existe comunicación directa con autovía.También está ideada para que quienes no son habituales del esquí puedan practicarlo sin limitaciones, puesto que la oferta incluye alquiler de equipos, de forma que no es necesario tener material propio.e incluyen alojamiento (el precio varía en función del tipo y prestaciones del establecimiento), con forfait (para utilizarlo al día siguiente de la pernocta) y alquiler de equipos (snow o esquí).Los paquetes están disponibles de domingo a jueves y se pueden adquirir desde una noche de estancia en uno de los 19 establecimientos de la Asociación Turística de Gúdar Javalambre que participan en la campaña., en los que no solo se ha producido un aumento de clientes, sino también un alto grado de repetición entre los mismos. Además, según las previsiones, la climatología puede ser favorable para la práctica del esquí en esta segunda mitad del mes de enero.