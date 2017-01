Los cupones de la ONCE difunden la belleza de Valderrobres.

Valderrobres (Teruel) protagoniza los cupones de la ONCE del día 8 de enero de este año, en la serie 'Nuestros pueblos más bonitos', que ilustrará los domingos estos cupones a lo largo de todo el año.



Del patrimonio de Valderrobes, la ONCE destaca en un comunicado el Ayuntamiento, el, un puente medieval de cuatro ojos, o la, que es uno de los más espléndidos ejemplos de Gótico levantino de la provincia de Teruel.La serie de cupones 'Nuestros pueblos más bonitos' comenzó el domingo 29 de noviembre de 2015 y está prevista su finalización a lo largo del año 2017, informa la ONCE en un comunicado.Las localidades que protagonizarán los cupones forman parte de laque actualmente integra a 44 municipios.El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.