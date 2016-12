Serrat ve "provocación" en la exposición de los bienes en Lérida

Francha01/12/11 00:00

La Consejera esta haciendo bueno el dicho popular de que " El buey no es de donde nace, sino de donde pace" Han empezado bien este asunto y creo que pronto tendremos en nuestros museos dichos bienes, Es deprimente ir a Lerida y pasar por el Museo Insito una vez mas que esta dilatacion no se hubiera llevado a cabo, si los sinverguenzas de los Obispos no la hubieran politizado, pero tambien si el anteriror presidente no hubiera echado balones fuera, tuvo todas las bazas en su manos, pero las dejó pasar, pero tambien es cierto que una gran responsabilidad la tiene la propia Iglesia, tardó mucho en obligarle a Ciuraneta que dimitiera y llo hizo cuando le pusieron als cosas dificiles, pero sin Ciuraneta obró mal aconsejado, mucho peor, pero muchisimo esta actuando Piris, al que el vaticano debe de una vez suspender a Divinis a la vez que pioner en entyredicho la propia Diocesis, unica manera de terminar con el consorcio y que se pueda eclesisticamente devolver las piezas Tambien seria necesdario que no soolo la parte afcetada pida la suspension a Divinis, que el propio Nuncio ha manifestado publicamente que " Es un delito la actuacion de Piris y que es razonable la peticion" por lo que la DGA La consejera junto con la Presidenta deben pedir esa actuacion de las autoridades vaticanas. Lo que si me conmueve que el Metropolitanos de Aragón, tan locuaz cuando era obispo al llegar a Arzobispo s eha vuyelto un poco como su antecesor Pues termino Felicitabdiote doblemnte Dolores por tus actuaciones desde el primer dia que te hontan en esto y por tu cumple que será dentro de dos dias Que San Francisco Javier acompañe tu misionar en busca de lo " depositado fuera de su lugar de origen" Un saludo