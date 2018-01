La Diputación pide a la DGA y al Ministerio una "solución" para crear un servicio de bomberos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió dos años después de presentarse el contencioso que la competencia de la prestación de los servicios de bomberos en Huesca, excepto en la capital, correspondía a la Diputación Provincial, dando la razón al Gobierno de Aragón. Sin embargo, las limitaciones para incorporar personal que impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 impide a la DPH hacer efectiva esta competencia y por ello ha dirigido sendas cartas tanto al ministro Cristóbal Montoro como a los grupos políticos de las Cortes de Aragón para que le ofrezcan una solución "técnica y legislativa" que le permita cumplir con las obligaciones de la Ley del Fuego.

Ambas misivas comparten la gran mayoría de los argumentos. La Diputación expone el estado actual del problema de un servicio "tan sensible y necesario" como el de prevención, extinción de incendios y salvamento "de cuya adecuada prestación depende la seguridad de bienes y personas, y en muchas ocasiones, la vida de los ciudadanos", resalta.

Explica que plantearon una consulta al Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre las limitaciones de masa salarial y oferta pública de empleo que impiden a la DPH constituir un nuevo servicio de bomberos para, a su vez, cumplir con las mejoras y las obligaciones de dotación de personal impuestas por la legislación aragonesa. Y recalca, en este sentido, que con una "escasa plantilla" de 237 empleados públicos "no existe capacidad ni con su masa salarial ni con la tasa de reposición de efectivos para enfrentarse a la creación de este servicio".