Los voluntarios de Almudévar sí podrán actuar bajo la supervisión de los bomberos de Huesca

El Gobierno de Aragón salió este viernes al paso de la confusión generada por el nuevo decreto que regula la organización de las agrupaciones de Protección Civil que entró en vigor el 1 de enero y aclaró que los bomberos de Almudévar sí podrían seguir atendiendo incendios, accidentes de tráfico y otras emergencias siempre que lo hagan bajo la supervisión de los bomberos profesionales del Ayuntamiento de Huesca.

La nueva normativa había suscitado muchas dudas sobre su aplicación hasta el punto de que el presidente de la Comarca de la Hoya, Jesús Alfaro, había decidido convocar una reunión con los alcaldes de Huesca, Almudévar y Ayerbe para aclarar cómo tenían que actuar a partir de ahora. También el alcalde de Almudévar, Antonio Labarta, admitió desconocer qué «responsabilidad» debía asumir desde este momento.

Y es que la información que llegó al parque de Almudévar el 28 de diciembre por parte de la DGA les avisaba de que a partir del 1 de enero las agrupaciones de bomberos voluntarios de la provincia de Huesca, como era su caso, pasaban a depender del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de su Comarca responsable. Pero como la Hoya niega tener esta competencia y, además, sus tres técnicos de Protección Civil no tienen la categoría profesional de bomberos -la reclaman en los tribunales-, los voluntarios de Almudévar entendían que la consecuencia es que ya no podían seguir atendiendo emergencias al no tener un bombero como supervisor.